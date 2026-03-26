Звездна премиера с участието на Ирмена Чичикова

Дебютният филм на режисьора Камен Стоянов "Звезда" тръгва по кината от 27-и март, а снощи в кино "Одеон" се състоя официалната премиера на лентата, която уважиха както актьорите и екипа, така и много близки, приятели и популярни личности. Едни от тях бяха оперните пирми Дарина Такова и Мила Михова, журналистът Драгомир Симеонов, Ирмена Чичикова, която дойде с приятеля си - актьорът Петър Дочев, Жана Яковлева и други.

"За първи път гледах филма днес и може да звучи шизофренно, но доста ме развълнува, благодаря на целия екип", призна младата актриса Елена Замяркова. "Аз гледам филма за трети път и при всяко гледане намирам нови теми, които ме карат да се замисля", сподели и нейната колежка Ирмена Чичикова.

За съжаление, Иво Димчев, който участва в лентата, не дойде.

"Изключително съм щастлив, че филмът ще се срещне с публиката", сподели Камен Стоянов, който е и сценарист на "Звезда".

Сюжетът на филма е любопитен. След завършването си в Лондон на художничката Звезда и се налага да се върне в България за да помага на самотната си майка. Напористата Звезда успява да уреди първата си самостоятелна изложба в реномирана софийска галерия, но планираният триумф на откриването е отложен защото същия ден е обявен Ковид локдаун. Звезда решава да използва ситуацията творчески и се изолира в галерията сред картините си като жива скулптура, която да бъде наблюдавана и от витрините и онлайн в радикално оголване живеейки на показ, рискувайки не само себе си, но и спокойствието и здравето на майка си. Постига внезапна известност във време на дефицит на културни събития, която обаче, е за сметка на човечността и живота на майка и.

"Звезда" е в кината от 27-и март. Режисьор - Камен Стоянов; Сценарий - Камен Стоянов; Оператор - Росен Даскалов; Музиката е на Иво Димчев. Участват - Елена Замяркова, Ирмена Чичикова, Мариана Крумова, Жана Яковлева, Васил Дуев, Иво Димчев. Продуценти са Петър Мичев и Зорница София.