ТЕСТ: Давате ли твърде много от себе си във вашите отношения?

1. Когато сте във връзка:

а) Има баланс между това, което давам и получавам.

б) Аз съм тази/този, който дава повече в отношенията, но го приемам.

в) Често усещам, че давам много повече, отколкото получавам.

2. Колко често поставяте нуждите на другите пред своите?

а) Старая се да намирам баланс.

б) Понякога пренебрегвам себе си.

в) Често оставям своите нужди на заден план.

3. Когато става дума за компромиси:

а) Очаквам да има съобразяване и от двете страни.

б) По-често се случва аз да съм тази/този, който прави компромисите.

в) Винаги съм готов/а да правя компромиси за любимите си хора.

4. Когато сте разстроени, но другият човек има нужда от вас?

а) Мисля първо за собствените си чувства и после за чувствата на другия.

б) Опитвам се да помогна на себе си, но и да подкрепя другия.

в) Оставям своите чувства настрана и се фокусирам изцяло върху чувствата на човека отсреща.

5. Ако човекът до вас се отдръпне:

а) Уважавам пространството му.

б) Опитвам се да разбера какво се случва.

в) Започвам да се старая още повече, за да го задържа.

6. Изпитвате ли трудност да казвате “не”?

а) Умея да отказвам, когато е нужно.

б) Понякога изпитвам затруднение да откажа.

в) Почти никога не отказвам, защото ме е страх да не разочаровам другия.

7. Когато имате нужда от внимание:

а) Казвам го директно, защото това е нещо напълно нормално.

б) Опитвам се деликатно да намекна, че нещо ми липсва.

в) Често премълчавам, за да не натоварвам другия.

8. Ако трябва да избирате между вашето спокойствие и това на другия:

а) Опитвам се да намеря баланса, в който и двамата да се чувстваме добре.

б) По-често избирам спокойствието на другия.

в) Най-важно е да накарам човека до мен да се чувства спокоен.

9. Ако човекът до вас не полага същите усилия:

а) Разговарям с човека, защото за мен е важно да има баланс в отношенията.

б) Надявам се, че ще дойде момент, в който това ще се промени.

в) Опитвам се да компенсирам с усилия от моя страна.

10. Колко често се чувствате емоционално изтощени?

а) Рядко.

б) Понякога.

в) Доста често.

11. Какво чувствате най-често в отношенията си?

а) Чувствам спокойствие и сигурност.

б) Понякога се появяват моменти на несигурност.

в) Често изпитвам изтощение и се чувствам недооценен/а.

12. Колко често изпитвате страх да не загубите човека до себе си?

а) Не ми се случва, защото имам стабилна връзка.

б) Понякога, но мисля, че това е нормално.

в) Случва ми се доста често и това влияе на поведението ми.

13. Кое твърдение е най-вярно за вас?

а) Знам, че заслужавам уважение и взаимност.

б) Трябва да полагам усилия, за да поддържам връзката.

в) Давам повече, отколкото получавам, за да бъда обичан/а.

Най-много отговори “а”:

Имате здравословен и балансиран подход към отношенията. Умеете да давате достатъчно от себе си на другите, но очаквате и взаимност. Поставяте ясни граници и изразявате нуждите си уверено. Това ви помага да изграждате стабилни и пълноценни взаимоотношения с другите хора. Балансът между даване и получаване идва естествено за вас. Не се страхувате да бъдете себе си в една връзка и това създава усещане за сигурност.

Най-много отговори “б”:

Понякога давате повече, отколкото е нужно. Имате склонност да се адаптирате и да запазвате хармонията в отношенията дори когато това изисква компромис от ваша страна. Това е ценно качество, защото показва емпатия и грижа, но понякога може да бъде за сметка на вашия вътрешен комфорт. В определени моменти може да усещате, че нуждите ви остават на заден план. Малко повече яснота и увереност в изразяването им ще ви помогне да се чувствате по-добре.

Най-много отговори “в”:

Склонни сте да пренебрегвате себе си в името на връзката. Давате много от времето, емоциите и усилията си, но невинаги получавате същото в замяна. Често поставяте чуждите нужди пред своите дори когато това ви натоварва. С времето това може да доведе до емоционално изтощение и усещане, че не сте достатъчно оценени. Възможно е да свързвате даването с това да бъдете обичани или приети. Важно е да започнете да поставяте себе си наравно с другия и да изграждате по-здравословни граници.

5 съвета как да намерите баланс във връзката си

1. Поставяй себе си наравно с другия. Твоите чувства и емоции са също толкова важни. Балансът започва в момента, в който спреш да поставяш другия винаги на първо място. В една здрава връзка и двамата сте еднакво важни.

2. Казвай открито какво ти липсва. Хората не могат да четат мисли. Ако имаш нужда от внимание, подкрепа или време - изрази го ясно. Така действат стабилните партньорски отношения.

3. Наблюдавай дали усилията са взаимни. Връзката между двама души е резултат от взаимни грижи, компромиси и усилия. Заслужаваш да получаваш нещата, които си готов да дадеш.

4. Научи се да поставяш граници. Това е изключително важно умение, което трябва да се научиш да прилагаш във взаимоотношенията си. Границите не отблъскват хората, а показват начина, по който искаш те да се отнасят с теб.

5. Не давай от страх, а от желание. Когато даваш от себе си, за да не загубиш някого, това често води до вътрешно напрежение и тревожност. Истинската близост идва, когато действията ти са по избор, а не са провокирани от нужда за одобрение.