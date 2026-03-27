Топдизайнери и неостаряващи модели от 90-те пак на една сцена (Галерия)

Дизайнери и модели от 90-те години се събраха отново на една сцена няколко десетилетия по-късно. Някои от най-емблематичните творци, които диктуваха тенденциите у нас и пълнеха залите на всяко свое ревю, показаха свои колекции, както се случваше в най-голямото събитие по онова време - “Форум българска мода”.

Сега поканата дойде от Мария Бонева за един от дните на CodeFashion Runway - българската Седмица на модата.

Мариела Гемишева, Жени Живкова, Румяна Константинова, Атанас Парушев, “Рошавата гарга” на Албена Александрова, Нели Колева и Жана Жекова показаха свои тоалети на ревюто в София миналата вечер. А финалът бе сложен от още три забележителни имена, любимци и на представителите на шоубизнеса - Светла Димитрова, Жоро Пентаграм и Васил Петрийски, дошъл за дефилето специално от Лондон, където твори в момента. Всеки от тях прави собствени колекции, но сега излязоха под общото име “Ариес Уникат”.

За да бъде завършена препратката към 90-те години, на подиума освен актуални манекени дефилираха и модели, били по онова време сред най-популярните имена или в началото на кариерата си. Така се срещнаха отново с дизайнерите, с които са работили преди няколко десетилетия.

Сред бившите манекенки бе първата българка, пробила навън - Ирина Папазова, която бе любимка на Айлин Форд, собственик на най-голямата световна агенция по онова време “Форд моделс”. Редом с нея бяха имена като Елена Ангелова, Ивайла Бакалова, Теди Велинова, Маги Сидерова, Деси Зидарова и Биляна Йотовска. От Италия специално за ревюто пристигна и ослепителната Десислава Панчева.