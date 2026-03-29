Кои са актьорите, които влизат в столичните театри направо от столовете на НАТФИЗ

Млади актьори напоследък влизат в столичните театри, често направо от столовете в НАТФИЗ.

Александра Свиленова намери прием на върха - в Народния театър, но си го заслужи с приза през 2024 г. на „Стипендията на Ламбо" и с ролята на Лита във филма „Гунди", който й спечели народната любов през същата година. А на следващата година тя постъпва в екипа на Народния театър. Ако сме се затъжили за нея, трябва да купим място за представлението „Театър" по романа на Съмърсет Моъм, режисирано от Бойка Велкова. Алекс Свиленова играе и в колажа на Мирела Иванова по стихове и писма на Вазов „О, ти, която и да си...", също режисиран от Бойка Велкова. В него си партнира с по-опитните си колежки Петринска, Джукелова и Тепавичарова.

Александър Тонев постъпва в екипа на Народния през 2023 г., но вече има сценичен опит от четирите години в Пазарджишкия театър. Актьорът Александър Тонев (в образа на Шираха сан) Снимка: Стефан Здравески, Народен театър Ученик е на проф. Иван Добчев. Бил е част от екипа на спектаклите „Идиот" и „Платоноff" в „Сфумато", „Ревизор", „Ромео и Жулиета" в Пазарджик, в който любимата му се играе от Мартина Пенева. Тонев настъпва смело в професията си, печели „Икар 2021" за поддържащата роля на Санчо Панса в „Дон Кихот" на Грети Младенова в Пазарджик и номинация „Аскеер 2021" за водеща роля в „Платоноff". Той е все повече ангажиран в репертоара на Народния.

Проф. Атанас Атанасов взема студентката си Анета Иванова за дебюта й в режисирания от него спектакъл „Среща в Санлис" по текст на Жан Ануи, предназначен за Народния (2018 г.). Анета Иванова Харесват я и Диана Добрева я разпределя в постановката си „Синът" от Зелер в Народния. Антон Угринов я харесва и я разпределя в своите спектакли „Венера в кожа" на „Възраждане" и „Антитъга" на „Сфумато". Анета не блести с екзотична светлина, но притежава удивителна мимика, която принуждава зрителя да не отмества поглед от нея. Днес е в екипа на Народния.

Истина е, че момчетата, завършващи НАТФИЗ, по-трудно намират път към върховете, докато жадните за добри актриси сцени лесно се отварят за момичетата.

Несравнимо по-лесно е, ако фамилното ти име е „Радева", както е на бившия президент. Каквото и да мислим, трябва да отдадем почит на девойката, наложила се на всички намерения и забележки на баща си и избрала тежката професия на артиста. Дарина Радева завършва НАТФИЗ в класа на проф. Пенко Господинов през 2024 г. и добрите оценки за играта й в дебютния спектакъл на Крис Шарков „Елементарните частици" в Народния през сезон 2023/2024 й отваря пътя към най-престижната трупа още на следващата година. Дарина Радева Снимка: Архив Днес тя е в екипите на няколко представления в Народния театър. Надявам се да успява да излиза от наложената анонимност и тайнственост.

Алена Вергова вече е в щата на Театър „Българска армия" и има да се чуди защо така се казва това прочуто столично място на „Раковска". Късметлийка е – колегите й са популярни лица с богати сценични и екранни биографии. Алена Вергова На 15 години Алена пробива в тв филмите с роля от сериала „Откраднат живот", а две години по-късно заедно с баща си се снима в пълнометражния „Петя на моята Петя". Ролята й е на приятелка на Петя. Може да се каже, че пътят й в актьорската професия е открит. Още повече, че Алена е красиво момиче с лице, идеално за драмите от театралната класика.