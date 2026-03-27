НАТФИЗ отбелязва днешния Международен ден на театъра с две премиери. Това са детският мюзикъл „Вълшебникът от Оз" по Л. Ф. Баум и „Волпоне" на Жюл Ромен и Стефан Цвайг, пишат БТА.

По думите им във „Вълшебникът от Оз" с много фантазия и съвременен сценичен език познатата класическа приказка се разгръща в спектакъл с музика, танци и впечатляваща визуална среда. Постановката е на проф. Боньо Лунгов и проф. д-р Константин Каракостов, които са и автори на драматизацията и текстовете на песните. Сценографията и куклите са създадени от Диляна Първанова, а музиката – от композитора Михаил Шишков-син. В спектакъла участват студенти от трети курс, специалност „Актьорство за куклен театър", ог класа на проф. Константин Каракостов.

„Волпоне" е блестяща сатирична комедия, която ще разсмее публиката, но и ще я провокира да се замисли, коментират от НАТФИЗ. Пиесата, създадена по оригинала на Бен Джонсън, представя свят, в който богатството се превръща в основна ценност, а моралът лесно отстъпва пред алчността. Историята на богатия венецианец Волпоне, който се преструва на смъртно болен, за да манипулира своите „наследници", разкрива с остър хумор човешките слабости лицемерие, корист и самозаблуда.

Режисьор е Николай Тодоров, абсолвент от специалност „Режисура за драматичен театър", от класа на проф. Здравко Митков. Автор на сценичната версия е проф. Митков. Сценографията и костюмите са на Лиа Паликова. В творческия екип участват още Надежда Георгиева - сценично движение, д-р Камен Иванов - сценичен бой, и д-р Надежда Панайотова - словесно действие. Участват абсолвентите от специалност „Актьорство за драматичен театър" от класа на проф. Здравко Митков.