ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа премести движението при км 109 на АМ "Т...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22551828 www.24chasa.bg

Васко Кръпката, Мими Николова и музиканти от 8 държави на "Благоевград Блус и Джаз"

Тони Маскръчка

952
Васко Кръпката.

Осмото издание на „Благоевград Блус и Джаз" започва тази вечер в зала „Орфей" в града, съобщиха от Община Благоевград. Официалното начало на фестивала ще бъде поставено в 18:00 часа на голямата сцена в залата в парк „Македония". Тази вечер излизат Биг Бенд – Благоевград, със солисти Михаил Йосифов, Велека Цанкова, Лъчезар Кацарски и Александра Полежанова – Али. Специален гост ще е Мими Николова.

Тази вечер публиката ще чуе и българската група 4 of a Kind, както и Васко Кръпката и Universe Blues Band с музиканти от Сърбия, Украйна, Косово, Италия, Румъния, Испания.

В събота, 28 март, програмата продължава с Morpheus – Росен Захариев (Роко) и Иван Шопов, след които на сцената ще се качат „Wladigeroff Brothers и приятели" (Австрия, България) и групата от Република Северна Македония Foltin.

Преди фестивала, организаторите представиха няколко събития, сред които изложбата „Фестивал/История" с фотографии от различни издания на „Благоевград Блус и Джаз" през годините и с куратор Атанас Китанов. В Благоевград беше прожектиран и филмът „Синьо – животът на Мими Николова", а публиката имаше възможност да се срещне с Мими Николова и младата певица и композитор Александра Полежанова – Али, която е носител на голямата награда на „Джаз академия Банско".

Съпътстващата програма продължава на 28 март от 15:00 часа с перкусионна работилница, с участието на барабаниста на Odd Crew и 4 of a Kind Боян Георгиев – Бонзи и децата от школата по изкуства „Престо". От 16:00 часа започва и концерт на възпитаници на школата.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Скорост и адреналин - виж най-модерната писта на Балканите, която ни поставя на световната карта