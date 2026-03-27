Васко Кръпката, Мими Николова и музиканти от 8 държави на "Благоевград Блус и Джаз"

Осмото издание на „Благоевград Блус и Джаз" започва тази вечер в зала „Орфей" в града, съобщиха от Община Благоевград. Официалното начало на фестивала ще бъде поставено в 18:00 часа на голямата сцена в залата в парк „Македония". Тази вечер излизат Биг Бенд – Благоевград, със солисти Михаил Йосифов, Велека Цанкова, Лъчезар Кацарски и Александра Полежанова – Али. Специален гост ще е Мими Николова.

Тази вечер публиката ще чуе и българската група 4 of a Kind, както и Васко Кръпката и Universe Blues Band с музиканти от Сърбия, Украйна, Косово, Италия, Румъния, Испания.

В събота, 28 март, програмата продължава с Morpheus – Росен Захариев (Роко) и Иван Шопов, след които на сцената ще се качат „Wladigeroff Brothers и приятели" (Австрия, България) и групата от Република Северна Македония Foltin.

Преди фестивала, организаторите представиха няколко събития, сред които изложбата „Фестивал/История" с фотографии от различни издания на „Благоевград Блус и Джаз" през годините и с куратор Атанас Китанов. В Благоевград беше прожектиран и филмът „Синьо – животът на Мими Николова", а публиката имаше възможност да се срещне с Мими Николова и младата певица и композитор Александра Полежанова – Али, която е носител на голямата награда на „Джаз академия Банско".

Съпътстващата програма продължава на 28 март от 15:00 часа с перкусионна работилница, с участието на барабаниста на Odd Crew и 4 of a Kind Боян Георгиев – Бонзи и децата от школата по изкуства „Престо". От 16:00 часа започва и концерт на възпитаници на школата.