Модата като огледало. Именно тази идея стои в основата на „Your Reflection“ („Твоето отражение“) – първото авторско ревю на Answear, което отбелязва нов етап в развитието на бранда.

В пространство Art Box на фабрика Norblin във Варшава, Answear представи най-важните тенденции за сезон пролет/лято 2026. Изборът на локация не е случаен – именно тук се намира концептуалният магазин на бранда, което придава на събитието автентичен контекст, в който мода, дизайн и пазаруване се обединяват в едно.

Фабрика Norblin – едно от най-емблематичните места за мода във Варшава – се превърна в сцена за модели от колекциите на над 20 марки, достъпни на answear.bg. Сред тях са Marciano by Guess, Marc O'Polo, Paul & Shark, Elisabetta Franchi, iBlues, Max&Co., Munthe, Swarovski, Lacoste, Patrizia Pepe, Boss, Hugo, Gestuz, Rotate, Twinset Milano, Pinko, Stine Goya, Answear LAB, AllSaints, Barbour и Vanda Novak. Представени бяха както модели директно от ревютата на отделните брандове, така и внимателно подбрани артикули, така чe цялостните визии да бъдат достъпни за пазаруване в платформата веднага след ревюто.

Модното шоу беше разделено на четири части, всяка със своя собствена индивидуалност. Разказът започна с Retro Preppy, доминиран от небрежен градски стил, премина през Summer Resort, вдъхновен от крайбрежни улици, продължи с меките тонове на Gelato Pastels и завърши с динамичния и дързък Brit Pop.

Стилистиката бе допълнена от визуализациите на Натан Беркович, които предложиха интерпретация на видяното на подиума, а музиката към шоуто е създадена от студио Dyspensa.

„Your Reflection“ е ключов момент в развитието на модната платформа Answear. Организирането на собствено модно ревю потвърждава, че марката се развива отвъд пазаруването, изграждайки бранд чрез преживяване, емоция и мода.

„За нас това е нещо повече от ревю – израз е на това кои сме като бранд. Answear винаги е съчетавал внимателен подбор от премиум марки с истинска страст към модата. „Your Reflection“ е среща между изкуство, дизайн и съвременни технологии, които разказват историята на търсенето в модата в един постоянно развиващ се свят“, казва Марта Савицка, маркетинг директор на Answear.

С Your Reflection брандът заявява:

„Модата е огледало.

Тя отразява кой си, как се чувстваш и в какво се осмеляваш да се превърнеш.

Всяка визия е израз. Всеки силует – емоция.

Това, което носиш, е това, което казваш, без да изричаш дума.

Твоето отражение е твоят Answear.“

Събитието се реализира с подкрепата на партньори като L'Oréal Paris, Lindt, Aperol Spritz, Volvo Car Warszawa, Norblin Factory и Art·Box.

От 26 до 29 март концептуалният магазин на Answear във фабрика Norblin продължава със специални шопинг дни, в рамките на които гостите могат да се насладят на DJ и музика на живо, атрактивни предложения, подаръци към покупките и комплимент кафе и матча.

Всички визии от първото авторско ревю на Answear може да откриете тук - https://answear.bg/l/answear-fashion-show