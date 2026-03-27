Найден Тодоров: Сценичните изкуства са най-големият и най-неясният разход

Сценичните изкуства са най-големият и най-неясният разход на Министерство на културата към момента. Това заяви министърът на културата Найден Тодоров пред БНТ.

"Начинът, по който функционираше държавата в сценичните изкуства, доведе в крайна сметка до скандали между държавния и независимия сектор, което е абсурдно, трябва да работят в симбиоза, а това не се случва. Това доведе до идеята за реформа, която не може да се случи без парламента", добави той.

"Ние сме готови с проект за промяна на модела на финансиране на сценичните изкуства.", каза още министърът.

По справката, която получих, Фонд "Култура" е върнал в края на годината над 5 милиона, заяви Тодоров.

"Фонд "Култура" действително беше в много тежко състояние. Опитахме се да задействаме нещата и мисля, че те вече работят и въпреки огромното закъснение с цяла година, в рамките на последния месец е свършена страшно много работа. Хората работят на сериозни обороти", заяви министърът и добави, че в момента Фонд "Култура" е източник на скандали.

"Изпратил съм инспектората на Министерството на културата във Фонд "Култура" за да видят как и защо се е случило. Тъжно е, че онова, което трябва да ни донесе радост, чрез ПВУ културата да получи някакъв стимул да се възстанови, да се развива, това, което се случва в момента е точно обратното. Фондът е бил обезкървен откъм кадри, не е имало кой да работи. Към днешна дата обаче вярваме, че нещата ще се случат, въпреки всичко", каза още Тодоров.

"Който и сектор от културата да отворя, има забавяния, има неслучили се неща, има проблеми, може би трябва да започна от самото Министерство на културата", каза още той.

"Всички знаем, че е имало голяма смяна на кадри в Министерството на културата, освободени са над 80 души. Логично, когато влязат нови лица, А някои от тези места са и незаети в момента, че ще отнеме време тези нови лица да навлязат", заяви министърът и добави, че е важно е да има приемственост и институционална памет.

"Когато се извършат прекалено много смени на административно ниво, тогава каквото и да желанието ни за посока в културната политика, в крайна сметка няма кой да го извърши. Защото хората не знаят как се случва, тепърва учат какви са процесите, учението е на принципа проба-грешка", обясни Тодоров.