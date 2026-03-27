Netflix снима нов сезон на "Короната" за скандалите около бившия принц Андрю

Холивуд отново насочва поглед към британската монархия, този път с фокус върху драматичния и противоречив публичен срив на принц Андрю. След години на скандали, свързани с отношенията му с Джефри Епстийн, интересът към историята му рязко се засилва, като водещи студиа се надпреварват да я пренесат на екрана.

В центъра на вниманието е "Короната" – един от най-успешните и отличавани сериали на Netflix. Според различни източници, платформата обмисля да възроди бранда чрез лимитирана поредица, посветена изцяло на скандала около Андрю, пише Page Six.

Макар оригиналният сериал да приключи през 2023 г. след шест сезона и 21 награди „Еми", името му продължава да носи тежест и да гарантира зрителски интерес. Идеята е новият проект да разгледа в детайли не само обвиненията и връзките на принца, но и последиците за самата институция на монархията.

Паралелно с това, други големи играчи като Amazon MGM Studios също проявяват сериозен интерес към темата. Според хора от индустрията, сценаристи и продуценти буквално „заливат" студията с предложения за филми и сериали, вдъхновени от случая. Сценаристът Джереми Брок дори потвърждава, че разговори вече се водят активно и че създаването на подобен проект е почти сигурно.

Драматизмът около историята се засилва и от последните събития. Арестът на принц Андрю – случил се символично на самия му 66-и рожден ден, бележи безпрецедентен момент в съвременната история на британското кралско семейство. Обвиненията срещу него, свързани със злоупотреба с публична длъжност и предполагаемо изтичане на чувствителна информация към Епстийн, поставят под въпрос не само личната му репутация, но и доверието в институцията като цяло. Ако бъде признат за виновен, той може да се изправи пред тежка присъда, включително доживотен затвор.

Реакцията на крал Чарлз III беше премерена, но показателна – израз на „дълбока загриженост" и ясно послание, че законът трябва да следва своя ход. Междувременно в политическите среди вече се обсъждат възможни законодателни промени, които биха могли да отстранят Андрю от линията на наследяване на трона – ход, който би имал сериозни символични и исторически последици.

На този фон не е изненадващо, че развлекателната индустрия вижда в случая мощен драматичен потенциал. Историята съчетава елементи на власт, скандал, морални дилеми и институционална криза – формула, която неизменно привлича аудиторията. Ако проектът действително бъде реализиран под знака на „Короната", той вероятно ще се превърне в едно от най-обсъжданите телевизионни събития, размивайки границата между реалност и драматизация и поставяйки отново въпроса за цената на публичния живот в най-високите етажи на властта.