Продадоха картина на Златю Бояджиев за рекордните 280 000 евро

На пролетния търг за изкуство на Artmark, проведен на 26 март в София, картината „Две сватби" на Златю Бояджиев бе продадена за впечатляващите 280 000 евро при първоначална оценка между 20 000 и 35 000 евро.

„Наддаването продължи близо 15 минути и премина при сериозна конкуренция, като цената нарасна значително и отрази интереса към творбата", съобщиха от аукционната къща.

Произведението е било закупено директно от художника от проф. Уилям Джеймс Орвил-Томас и сега се появява на пазара за първи път от повече от пет десетилетия, след като е било част от частна колекция. „Две сватби" е част от прочутия втори цикъл големи композиции на Бояджиев (1903–1976). Платното представя многопластова зимна сцена в Родопите, където сватбени шествия и делнични моменти се преплитат в жива картина на общността, движението и традицията. Създадена в Париж през 1970 г., творбата изобразява едновременно християнска и мюсюлманска сватба, развиващи се в общ пейзаж с минаре, църковна камбанария и вековно дърво. Художникът създава още два варианта на темата за смолянските сватби – единият се пази в Къща-музей „Златю Бояджиев" в Пловдив, а другият – в заседателната зала на българското посолство в Париж.

Именно картина на Бояджиев държеше и досегашния рекорд за най-скъпо продадено произведение на български художник. През ноември 2025 г. неговият „Пейзаж" беше продаден за 81 000 евро от аукционна къща „Аполон и Меркурий". Преди това най-високата цена беше постигната от вариант на „Ръченица" на Иван Мърквичка, продаден преди десетилетие от същата къща за 75 000 евро. „Две сватби" значително надмина тези постижения.

Втората най-скъпа продажба на търга също предизвика сериозен интерес – „Пазачът" на Иван Милев от 1920-те години достигна цена от 85 000 евро при начална оценка между 4000 и 6000 евро. Творбата произхожда от семейната колекция на художника и рядко се предлага на пазара. Отличава се с изключително прецизна техника и заема важно място в неговото творчество. „Наддаването започна от 4000 евро и достигна финалната сума след силен интерес от страна на колекционерите. Това е най-високата постигната цена за Иван Милев досега", съобщиха още от аукционната къща.

Сред по-значимите продажби се нарежда и „Три млади момичета" на Жул Паскин, реализирана за 55 000 евро. Общият оборот на събитието достигна 825 000 евро, като бяха продадени 93% от предложените произведения – резултат, който го превръща в най-успешния аукцион на Artmark досега. В него участваха 175 души, а 88 колекционери от България, Германия, Великобритания и Румъния си тръгнаха с придобивки.

В рамките на пролетния аукцион бяха предложени общо 178 произведения, включително творби на Светлин Русев, Атанас Яранов, Дечко Узунов, Владимир Димитров – Майстора, Васил Бараков, Любен Зидаров, Енчо Пиронков и Димитър Лалев.

Artmark е нидерландско-румънска компания с 18-годишна история, която навлезе на българския пазар през декември 2023 г. Оттогава насам е организирала няколко аукциона с голям интерес към българското изкуство, реализирайки продажби за над 3 милиона евро и над 600 продадени произведения. Освен търгове, къщата организира и изложби на редки или малко познати творби. Следващото ѝ събитие ще бъде Аукцион за следвоенно и съвременно изкуство, насрочен за 19 май.