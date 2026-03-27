"Лейди Макбет или 7 начина да убиеш някого" в "Театър 199"

Историята на Лейди Макбет оглежда шекспировия шедьовър през погледа на нашия театър. А съдбата е отредила на сценичния работник Богдан необичаен жребий: да премине през седем постановки на "Макбет", в седем различни театъра в България, през седем различни времена. Свързал живота си със сцената, постепенно Богдан става пленник на пиесата. Мечтата му да застане пред публика, да бъде Макбет, е неговият най-голям копнеж. Все по-настойчив, все по-отдаден, Богдан вече е готов да направи и немислимото и няма какво да го спре.

"На сцената ще чуете текст, който е писан и превеждан с мисълта за конкретни актьори. Когато правих българската версия на пиесата на Георг Жено, аз, както и той самият, съм чувал гласовете на Боряна, Милко, Ованес. И както се случва често в театъра, има много страници текст, който е написан, но няма да чуете на сцената. Не защото не е добър, а защото да се лишиш от него също е изкуство. Отнемането е част от самото творене", казва Георги Тенев - преводач, драматургична адаптация и стихове.

Постановката е на Георг Жено, а в нея участват: Боряна Йовчева, Ованес Торосян, Милко Йовчев, Живко Джуранов.

Георг Жено е роден през 1976 г. в Хамбург. Той е театрален режисьор и директор. Повече от 20 години създава проекти в Германия, Русия, Украйна и България. През 2015 г. основава "Театър на разселените хора" в Киев. От 2022 до 2024 г. е художествен ръководител на Социално-театралния център "Теспис" в Немско-сорбския народен театър в Бауцен. За което, през 2025 г. е удостоен с престижната в Германия държавна награда "Лесинг".