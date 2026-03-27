Президентът Йотова специален гост на наградите за театър "Икар", вижте кой печели (Обновява се)

Президентът Илияна Йотова е специален гост на тържествената церемония по връчването на наградите за театрално изкуство "Икар". Отличията се връчват тази вечер, по традиция в Деня на театъра, в Народния театър "Иван Вазов". Мотото тази година е "Да обичаш на инат". Радина Кърджилова и Пламен Димов на влизане в театъра Снимка: Пламен Кодров

Милица Гладнишка откри вечерта с групата си "Лисицата и котараците". Актрисата и певица е и водеща на тържествената церемония. Милица Гладнишка е водеща на церемонията Снимка: Пламен Кодров

Лидерът в шампионата Никола Цолов връчи първата награда за дебют на Паола Маравиля - дъщерята на Лилия Маравиля. Никола Цолов с приятелката си Крисия Снимка: Пламен Кодров "Това да си дебютант е уникална възможност. Всички подценяват това, което може да направиш. Но може да покажеш, че можеш повече. Ти може да се справиш на нивото на всички, които имат повече опит. Аз съм дебютант във Формула 2, надявам се и във Формула 1", каза Никола Цолов.

Паола Маравиля с "Икар" за дебют Снимка: Пламен Кодров Паола Маравиля благодари на майка си за подкрепата, както и на преподавателите си. Тя спечели наградата за ролята на Аглая Ивановна в „Лицето на ближния" по „Идиот" от Фьодор Достоевски на режисьорката Маргарита Младенова, Театрална работилница „СФУМАТО" Никола Цолов връчи наградата за дебют Снимка: Пламен Кодров

Наградата за куклен театър спечели „Голямата шапка" по мотиви от японската народна приказка, реж. Елица Матева, който се играе в Държавния куклен театър в Стара Загора. Директор на Народния театър Васил Василев Снимка: Пламен Кодров

"Икар" за постижение в кукленото изкуство отиде при Ана-Мария Лалова за Дракончето в „Дракончето с теменужени очи", който се играе в Столичния куклен театър. "Да живее кукленият театър!", каза тя от сцената на Народния театър. Наградата за куклен театър спечели „Голямата шапка Снимка: Пламен Кодров

Ирини Жамбонас спечели приза за поддържаща женска роля. Тя честити празника на театъра на всички и благодари на екипа на спектакъла „Последната нощ на Сократ", за който бе отличена. Нейната роля е на Ксантипа в пиесата от Стефан Цанев. Спектакълът е режисиран от Съни Сънински и се играе в Театър 199 „Валентин Стойчев". Актрисата благодари и на Атанас Атанасов и Ивайло Христов, с които си партнира на сцената. Ана-Мария Лалова Снимка: Пламен Кодров

Водещата от Би Ти Ви Лиляна Боянова връччи наградата за поддържаща мъжка роля на Веселин Мезеклиев. Той спечели отличието за Бащата в „Последна стъпка". Спектакълът се играе в Народния театър „Иван Вазов". Той каза, че наградата е за целия екип. Ирини Жамбонас с "Икар" за поддържаща женска роля Снимка: Пламен Кодров

Борис Далчев и Михаела Добрева спечелиха "Икар" за сценография и костюмография за спектакъла „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви" от Том Стопард. Той също се играе в Народния театър „Иван Вазов", режисиран от Боян Крачолов. Веселин Мезеклиев спечели наградата за поддръжаща мъжка роля Снимка: Пламен Кодров

Сашко Костов и Явор Карагитлиев спечелиха приза за авторска музика за представлението „Влюбеният дирижабъл". То е режисирано от Диана Добрева и се играе в Драматичния театър „Николай Масалитинов" в Пловдив.