ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полуфиналите при мъжете в Маями носят два полюсни ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22554418 www.24chasa.bg

Комедията "Огледалце, огледалце" ще обиколи три града в страната, идва и в София

Лили Първанова

[email protected]

980
Лили Маравиля Снимка: Архив

Новата българска комедия "Огледалце, огледалце" с актьорите Маргита Гошева, Иван Бърнев, Лилия Маравиля и Роберт Янакиев и с режисьор Антон Угринов може да гледаме от 26 април до 14 май в различни градове в страната: на 26 април в Пазарджик, Драматичен театър "Константин Величков", на 28 април в Русе, зала "Филхармония", на 8 май в София, в Театър Artvent и на 14 май във Варна, ФКЦ.

Автор е Леонор Конфино - един от най-разпознаваемите съвременни гласове в европейския театър, чиито текстове се поставят на сцени в различни държави и са отличавани с номинации за престижните награди "Молиер".

В центъра на спектакъла е Теофил - успешен писател. Или поне е бил. Напоследък обаче кариерата му е в застой, вдъхновението го е напуснало, а образът на сантиментален романист започва да му тежи. В опит да излезе от творческата криза той решава да напише поетична приказка. В нея едно малко охлювче, изгубило своята черупка, тръгва да търси смисъла на живота. Изненадващо и за самия него, покрай всичко това Теофил отново намира своето вдъхновение, но изобщо не подозира какъв ефект ще има този разказ върху близките му. Като в огледало те започват да се разпознават в героите - морски таралежи, скариди, сирени и други морски създания, и да откриват скрити послания в метафорите. Една вечер всички се събират, за да си разчистят сметките. И става истински катаклизъм. Продължението ще видите в споменатите дати, а сценографията и костюмите са дело на Ванина Цандева.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

