На 40 години Лейди Гага стяга сватба, готова да бъде майка

Хиляди фенове записват 15-секундни видеа с поздравления за рождения ден на ексцентричната поп икона

Лейди Гага става на 40 и сподели с целия свят, че вече мечтае за семейство и деца с любовта на живота си. От 7 години една от най-талантливите певици е влюбена в Майкъл Полански. В обаждане до колегата си Бруно Марс по време на радиопредаване малко преди кръглата си годишнина поп дивата призна, че сватбата ще е скоро, без да споменава конкретна дата. Но пък вече е ясно коя ще е специалната сватбена песен за първия танц на бъдещите съпрузи.

“Здравей, Бруно. Аз и годеникът ми пътувахме цяла година, но скоро ще се женим - каза Гага. - Надяваме се, че може би ще можеш да избереш специална песен за нас.” В отговор Марс я посъветва да посвети на любимия мъж песента Risk it All (“Рискувайте всичко”).

“Това ще бъде най-хубавият ден в живота ми”, каза Лейди Гага. Двойката е настроена за сватба още от годежа си през 2024 г. и явно моментът е дошъл.

Малко повече информация за плановете издаде бъдещият младоженец пред сп. “Ролинг стоун”. “Говорим за това през цялото време - разкри той. - Имаме тези почивки (между концертите от турнето ѝ) и те са изкушаващи. Все едно да си кажеш:

“Добре, можем ли да се оженим през уикенда?”

Не искаме наистина голяма сватба, но искаме да ѝ се насладим. В много отношения вече се чувстваме женени, така че нещата няма да се променят много.” Световното турне на Лейди Гага , споменато от Полански, започна през юли миналата година и ще завърши на 13 април тази година. Има спекулации, че сватбата може би няма да се бави дълго след това. Полански, който е предприемач и има водеща роля в много филантропски организации, свързани с подобряването на общественото здраве, е съпродуцент на турнето заедно с именитата си годеница. След като през 2025 г. триумфира на видеомузикалните награди на MTV, Лейди Гага го нарече “любовта на живота ми” и оттогава винаги използва това определение, когато говори за него.

Предложението за брак дошло на 1 април миналата година, докато двамата изкачвали скали. Майкъл поискал ръката на любимата си с диамантен пръстен, който според специалистите струва около 2 млн. долара. Годежът бе разкрит случайно на олимпиадата в Париж, когато Лейди Гага представя Полански на тогавашния френски премиер Габиел Атал с думите “Това е годеникът ми”.

Така, след години на успехи, слава и богатство, но и на тежки премеждия, свързани със здравето и психиката ѝ, екстравагантната създателка на хитове посреща 40-ия си рожден ден на върха на щастието. Пред сп. “Ел” тя споделя, че е готова да бъде майка и иска децата ѝ да следват мечтите си. “Това е нещо, за което с Майкъл сме говорили много - да позволим на децата си да бъдат себе си - споделя звездата. - Да не им се казва как да мислят, в какво да вярват и как да се хранят... Просто искам да позволя на децата си да разберат кои са.”

Верните фенове са подготвили изненада за рождения ден на своя кумир. Хиляди от тях са записали 15-секундни видеа с пожелания за празника, които се събират на официалната страница на изпълнителката от 24 до 29 март. Те ще бъдат излъчени на голям екран по време на шоуто на певицата в Бостън на 29-и, един ден след юбилея ѝ.

Лейди Гага, чието истинско име е Стефани Джоан Анджелина Джерманота, е родена на 28 март 1986 г. в Ню Йорк. Казва, че е силно привързана към този град и го предпочита пред Лос Анджелис, към който се стремят всички кандидати за слава. Баща ѝ е един от пионерите в прокарването на безжичен интернет в хотелите, а майка ѝ настоява, че тя трябва да стане “изискана млада жена”, затова я кара да седи на пианото по 1 час всеки ден от 4-годишна, независимо дали ѝ се свири, или не. Но малкото момиченце, което е вундеркинд, се увлича по музиката и започва да създава мелодии първо по слух. Учи в католическо училище и още тогава се откроява като “прекалено провокативна”. Участва в театрално представление в първи клас и сама си прави костюма от станиол и счупени закачалки. По-късно шокиращите ѝ сценични тоалети се превръщат в нейна запазена марка. В историята ще остане роклята ѝ от сурово говеждо месо, с която тя се появи през 2010 г. на музикалните награди на MTV. Заради театралния си начин на обличане е включена в 100-те модни икони на всички времена на сп. “Тайм”.

От 13-годишна не е сменяла вокалния си педагог. Става дума за легендарния Дон Лорънс, чийто племенник я чува да пее в бутик в Ню Йорк и я препоръчва на чичо си. Когато е на 15, дебютира в друго свое амплоа - на актриса, и получава малка роля в култовия сериал “Семейство Сопрано”. Тя е сред 20-те студенти, приети в нюйоркското училище за изкуства “Тиш”, но напуска след втория семестър. В колежа била тормозена и във фейсбук дори имало група “Стефани Джерманота, никога няма да бъдеш известна”.

В музикалния бизнес навлиза, като пише песни за други изпълнители. Едва когато Ейкън я чува и я препоръчва на музикалната си компания, кариерата ѝ тръгва устремно нагоре. Артистичният ѝ псевдоним Лейди Гага е вдъхновен от Radio Gaga на “Куин”. Боядисва си косата платиненоруса, след като репортер я обърква с Ейми Уайнхаус.

Още първият ѝ албум The Fame и преиздаването му като The Fame monster имат зашеметяващ успех. В тях са включени поредица от световни хитове, включително Just Dance, Poker Face и Bad Romance, което я направи една от малкото изпълнителки с поне три песни, сертифицирани като диамантени в САЩ. След появата на филма “Роди се звезда”, където си партнира с Брадли Купър, тя стана и първата жена,

получила всички 5 най-престижни приза в една и съща година

- “Оскар”, “Златен глобус”, БАФТА, наградата на критиката и “Грами”.

Така само за няколко години Лейди Гага се превръща в световна сензация. Не всичко обаче е розово. Певицата страда от фибромиалгия - състояние, което идва на пристъпи и предизвиква силни болки в цялото тяло, проблеми със съня, физическо и емоционално изтощение. През 2017 г. заради болестта се налага да отмени цялото си европейско турне.

В разгара на кампанията срещу сексуалното насилие #MeToo певицата призна, че в началото на кариерата ѝ, когато е била на 19 г., е била изнасилена от музикален продуцент, който заплашил, че ще погребе бъдещето ѝ, ако не се съблече и не му се подчини. “След това ме захвърли бременна, защото повръщах и ми беше зле”, разкри болезненото минало звездата. Години по-късно тази травма довела до тотален психологически срив и до изострено състояние на параноя. Лейди Гага обаче обяви, че никога няма да назове името на нападателя си и че не иска никога повече да види лицето му. Тя твърди, че последиците от сексуалното посегателство срещу нея са продължили дори до 2019 г., когато получи “Оскар” за песента Shallow във филма “Роди се звезда”. Ужасните спомени я променили като личност, твърди носителката на 14 награди “Грами”.