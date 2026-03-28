Как сдобрих Татяна Лолова с режисьора Рангел Вълчанов

Татяна Лолова си отиде от нас в първия пролетен ден на 2021 г. Успя да победи коронавируса в “Пирогов”, но тялото ѝ не можа да надвие рецидивите на стари болежки.

Родена е в София. Майка ѝ е от руско-украински произход. Таня завършва актьорско майсторство през 1955 г. в класа на проф. Стефан Сърчаджиев. По време на разпределението си през 1955-1956 г. играе в Русенския театър.

Таня обичаше да се хвали, че е назначена в Сатиричния театър със заповед №1, подписана от нея на 26 декември 1956 г. И се гордееше, че я е поканил лично проф. Стефан Сърчаджиев.

В Сатирата Лолова играе в много пиеси, режисьорите я товарят с все по-големи и сложни роли и публиката се радва на таланта ѝ и на умението ѝ да предизвиква смях.

Между 1977 и 1989 г. актрисата е в състава на театър “София”. Тази смяна на отборите от нейна страна налива допълнително масло в слуховете за не особено добри отношения между Лолова и Стоянка Мутафова. И че в един театър не може да има две “прими”.

Самите актриси винаги отричаха да е имало напрежение между тях. Дори разказваха как понякога на улицата случайни хора ги бъркали.

През 1989 г. Лолова отново се връща в Сатирата, играе в Театър 199, често гостува и в Телевизионния театър на БНТ. Една година Съюзът на българските филмови дейци (СБФД) провежда нещо като анкета какви желания имат артистите в него. Таня Лолова скромно написва:

“Искам СБФД да направи от мене българската Лилиан Гиш”

Само ще припомня, че Гиш е наричана Първата дама на американското кино.

И докато Лилиан Гиш снима със самия Дейвид У. Грифит, у нас самият Рангел Вълчанов казва на младата Таня Лолова, че няма никакъв шанс в киното, защото е... без вежди. Преди години актрисата ми призна, че това много я обидило.

А Рангел не само ѝ казва, че няма шанс в киното, но и го демонстрира на практика. Един хубав ден през 1955 г. Вълчанов - млад, красив и току-що завършил режисура, среща също така младата, красива и току-що завършила актриса Татяна Лолова: “Абе ще правим един филм, искам да прочетеш сценария. Ти ще си избереш каквато роля искаш...”. Става дума за “Две победи”, където Рангел е и актьор във филма, и втори режисьор. Има сцени, в които главната героиня е по бански и тялото ѝ е като на рибка.

“Предполагам, че с хубаво чувство за хумор Рангел е искал да види как аз ще си избера главната героиня с тяло на рибка - разказваше Таня. - Напразно е било ехидството му, тъй като той не ме е виждал по бански, а аз тогава си бях точно с тяло на рибка. Малко по-едра, но рибка. Просто ходех много зле облечена. Затова мисля, че напразно упрекват онези режисьори, които карат актрисите да се събличат по бански, когато избират изпълнителите...”.

Във филма има и една съвсем мъничка епизодична роля. Карат дебело момиче да пее соло, но преди това трябва да изпее нотната стълбица и пеенето звучи много фалшиво.

“Не бях толкова дебела, колкото ме е виждал Рангел, но бих могла да пея фалшиво, защото имам добър слух, а това е абсолютно необходимо, за да се играе фалшиво пеене”, казваше още Лолова.

През 2007 г. успях в някаква степен да сдобря Таня и Рангел. Тогава режисьорът ми каза: “Това беше само една шега. Иначе с Танчето сме много добри приятели. Дълбоко съжалявам, че тя не е играла в мои филми. Но не съм виновен аз или тя, а може би българското кино, че ни предостави такива сюжети. Иначе за мен

Таня е една от най-големите ни актриси,

от 100 километра си личи, че е голямо нещо. Затова ѝ кажете, че я целувам по челото и най-вече по нейните вежди, които страшно много обичам!” Татяна Лолова, сценаристът Пенчо Ковачев и режисьорката Валентина Фиданова-Коларова по време на снимките на документалния филм "Парцалев" Снимка: Архив

Първият филм, в който участва Татяна Лолова, е “А бяхме млади” на Бинка Желязкова. Актрисата е на 26 години, ролята ѝ е маломерна - момиче с джувка, което трябва само да премине пред камерата. Режисьорката снима 18 (!) дубъла, а дебютантката е ошашавена от изискванията ѝ: “Ама сега много се фръцкаш. Ама ти все пак трябва да се фръцнеш малко тука. Ама ти не трябва да минаваш толкова забележимо. Ама ти все пак трябва да се забележиш...”

Последната роля на голямата актриса е през 2021 г. във фантастичния сериал “Порталът”. Беше леля Зори, буржоазна дама дисидент. Може би през този портал Татяна Лолова премина към вечността.

И няма начин там Рангел Вълчанов да не е целунал Таня по челото и веждите и да не я е снимал в свой небесен филм...

Татяна Лолова, сценаристът Пенчо Ковачев и режисьорката Валентина Фиданова-Коларова по време на снимките на документалния филм “Парцалев”