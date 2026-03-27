Торино и Пашата записаха песен с Тони Стораро, за 2 дни стигна над 1 млн. гледания в ютюб (Видео)

Над 1 милион гледания в ютюб само за 2 дни събра новата песен на Торино и Пашата, която записаха заедно с Тони Стораро - "Бедни и богати". А интересът към нея е огромен още преди да бъде завъртяна официално. Преди премиерата тя е слушана в ТикТок над 20 милиона пъти и стотици хиляди във фейсбук и инстаграм.

"Заложил съм на истините в живота, текстът разказва историите на хората. У нас няма средна класа, има бедни и богати. В нашата част от песента с Пашата разказваме за болките, трудностите и уроците в живота. А Тони Стораро представя какво е вече да си успешен", обяснява Торино, който е автор на текста. Допълва, че богати са не хората с много пари, а тези, които се радват на добро здраве, стабилно семейство и верни приятели.

Снимат клипа на три локации в София. Едната е пред виетнамските общежития във "Факултета". "Посрещнаха ни изключително топло, осигуриха ни дори място за преобличане. Събраха се страшно много хора, радваха ни се и обясняваха, че за тях е чест, че сме избрали да снимаме в техния квартал", разказва още Торино.

Негова е идеята да направят песента заедно с Тони Стораро. Още когато я написал, бил убеден, че попфолк звездата е единственият изпълнител, с когото парчето ще звучи истински, ще стане не само хит, но и ще стигне до сърцата на хората.

За тези, които се питат защо записват с изпълнител, който пее в друг стил, Торино отговаря: "Да се заслушат много внимателно, тогава да съдят и да изказват мнение. Ние правим повече реге-тон, но тук няма стил, песента е символ на времената, в които живеем".