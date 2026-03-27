От хип-хоп Павел мина на хард рок

Павел, който доста години се изявяваше на хип-хоп сцената заедно с бившата си дуетна половинка Венци Венц, направи пълна трансформация в музикално отношение. Като самостоятелен изпълнител той мина към тежкия рок.

Въпреки че става популярен с доста различен стил, тежките жици изобщо не са му чужди. Павел израства с банди като Korn, Rammstein, Linkin Park, Limp Bizkit, System Of A Down и P.O.D. И все пак никога не си е представял, че неговата музика може да звучи в този вариант. Преобръщането става по време на първото му лято като водещ на "Игри на волята". Далеч от студиото и всекидневния ритъм, той усеща, че има нужда да се отдалечи за малко от музиката, която дълго време е създавал. Именно тогава групи като Falling In Reverse, Bring Me The Horizon, Bad Omens и Sleep Token го връщат към тежкия рок от детските години, но вече представен по модерен и различен начин.

През септември миналата година влиза в студиото, за да даде старт на новата си визия за песни. Първата от цяла поредица, която издава в албум, се казва "Съдба" и е наистина много различна от всичко, което сме слушали досега от него като творчество. Сингълът вече има и клип, който е на световно ниво и внася допълнителна стойност към много доброто и интересно рок парче. Във видеото участва Полина Пелипенко от шестия сезон на "Игри на волята".

Премиерата на албума, който се казва "Метален", ще бъде на 7 май в София. На сцената Павел ще излезе с няколко млади музиканти, с които е направил група - Иван Митев - бас, Александър Николаев - барабани, Цветан Шангов - китара, и Константин Къндев - китара, бек вокал.