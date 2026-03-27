Китарният магьосник Ингви Малмстийн в София на 15 юли

Шведската звезда на шестструнната китара Ингви Малмстийн пристига у нас, за да свири пред българските си фенове на 15 юли в София. Това ще е четвъртият му концерт на наша територия, първият бе през 2021 г., а миналата година бе последното му гостуване тук в препълнена зала. Предстоящият концерт е част от новото му турне, като София е включена в програмата му буквално в последния момент.

Ингви Малмстийн е име, което почти няма нужда от представяне за феновете на хеви- и неокласическия метъл. Започва да свири на китара още на 7-годишна възраст. И има страст към класическата музика, като Бах и Вивалди, които оказват трайно влияние върху неговия стил.

През 80-те години на XX век Ингви се мести в САЩ, където бързо се утвърждава като виртуоз на китарата. През 1984 г. издава дебютния си албум Rising Force, който печели наградата "Грами" за най-добър инструментален албум и поставя началото на неговата международна слава.

Албумът е революционен за времето си, смесва класическа музика и хевиметъл, като показва как електрическата китара може да бъде инструмент за истинска художествена виртуозност.

След успеха на Rising Force Малмстийн създава редица проекти и албуми, включително Marching Out (1985), Trilogy (1986) и Odyssey (1988), които допълнително го утвърждават като име на световната музикална сцена. През годините той не само композира солова музика, но и активно участва в турнета по целия свят, където демонстрира безупречна техника и невероятна енергия на сцената.