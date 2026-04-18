За новия сезон – чанти с къса дръжка, от плетена кожа или лак

Малките варианти клъч не са само за официални поводи, пасват и към всекидневни тоалети

Чантите за новите сезони са насочени към ежедневието и начина, по който реално се използват. Те не стоят просто като допълнение към визията, а са част от нея и трябва да бъдат удобни, леки и практични. Формите са изчистени, но не изглеждат скучни, защото се разчита на материала, пропорциите и малките детайли. Марки като Bottega Veneta, Saint Laurent, Gucci и Loewe показват тази посока чрез модели, които могат да се носят всеки ден, без да изглеждат прекалено официални или натоварени.

Моделите с къса дръжка са сред най-носените, защото се държат лесно в ръка и стоят добре към изчистени дрехи. Те се комбинират с костюми, палта или дънки и риза, като придават завършен вид, без да изглеждат твърде строги. Подходящи са за срещи, работа или излизане, когато не е необходимо да се носи много багаж. Новите варианти са по-меки и удобни, което ги прави лесни за носене през целия ден. При тях често се използва гладка или леко релефна кожа, която не се надрасква лесно и запазва добрия си вид при ежедневна употреба, като Slim Symmetry Pochette на Savette и по-голямата Cate на Khaite. Срещат се и матови варианти, които се комбинират лесно с различни материи.

Класическите чанти продължават да се носят, но изглеждат по-различно. Те са с по-меки форми, а това ги прави удобни при ходене и носене за дълго време. Такива чанти често се съчетават с ежедневни дрехи като дънки, ризи, пуловери или леки рокли. При нужда

могат да се комбинират и с костюм или по-елегантни обувки

При тези модели често се използва плетена кожа, мека напа или велур, които създават по-естествен вид и усещане за лекота, каквито са Veneta и Campana на Bottega Veneta, както и Le 5 a 7 на Saint Laurent. Текстурата е важна, защото добавя дълбочина дори когато цветът е неутрален.

Малките чанти тип клъч вече се носят и през деня. Те са подходящи, когато се носят само най-необходимите вещи. Често се комбинират с изчистени дрехи, за да се създаде контраст между семплата визия и по-интересния аксесоар. Могат да се носят под мишница или в ръка както модела Flamenco на Loewe, което ги прави удобни за кратки излизания, срещи или вечеря. Съчетава се добре както с рокли, така и с дънки и сако. При тях често се използват по-интересни текстури - лакова кожа, релефни повърхности или материи с лек блясък, които привличат вниманието, без да са прекалени.

Минималистичните чанти са много търсени, защото се комбинират лесно с всичко. Те нямат излишни детайли и разчитат на форма и материал. Подходящи са за ежедневието, за работа и за пътуване. Могат да се носят с почти всякакви дрехи, от спортни до елегантни. При тях най-често се използва гладка кожа с фин завършек или

плътни материи, които запазват формата,

подобно на варианта N/S Park на The Row. Цветовете са неутрални, а текстурата е дискретна.

Сатенените чанти се носят както вечер, така и през деня. Те добавят лек блясък и правят визията по-интересна. Често се комбинират със семпли дрехи, за да изпъкнат. Могат да се комбинират с рокли, поли или дънки, като създават контраст между лъскавата материя и останалото облекло. Сатенът може да бъде гладък или леко намачкан, което създава различен ефект. Понякога се съчетава с метални рамки или дръжки, което придава допълнителен акцент като при Le Click на Alaia.

Цветовете, които се лансират, са наситени. Чанта в ярък цвят може да промени цялата визия дори когато дрехите са в неутрални тонове. Освен едноцветни модели се носят и такива с принтове. Животинските мотиви отново се появяват при Khaite, Ferragamo и Alaia, като често се използват релефни кожи или текстил с щампа, които наподобяват зебра или тигър. Тези текстури добавят характер, без да е необходимо да има допълнителни детайли.

Големите чанти остават важни за ежедневието. Те се използват за работа, пазаруване или пътуване. Побира се всичко необходимо, без да се налага да се носи допълнителна чанта. Често имат вътрешни отделения, които помагат за подреждане на вещите. Комбинират се добре с по-широки дрехи, палта или костюми, но могат да се носят и с ежедневни комбинации. При The Victoria на "Виктория Бекъм" и Y на Saint Laurent се използват здрави кожи, плътни текстили или комбинация от материали, за да издържат на натоварване.

Чантите с дълга дръжка или през рамо също са удобни, защото оставят ръцете свободни. Подходящи са за разходки, пътуване или дни с повече движение. Те се комбинират с дънки, тениски, якета или спортни обувки и са сред най-практичните варианти за всекидневие. При тях често се използват по-леки материали като текстил, мек велур или тънка кожа, за да не тежат при носене.

Металните детайли остават като акцент, но не са натрапчиви. Верижките се използват, за

да добавят малък контраст към изчистените форми

Те могат да направят една чанта по-интересна, без да променят начина, по който се носи. Металът често се комбинира с мека кожа или сатен, което създава баланс между твърдо и меко.

Формите на чантите са разнообразни. Освен класическите модели се виждат меки, сгъваеми и по-заоблени варианти. Някои стоят близо до тялото, други са по-свободни. Това дава възможност да се избират според начина на носене и дрехите. При тези форми често се използват гъвкави материали, които позволяват на чантата да променя формата си според съдържанието.