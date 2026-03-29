Могат ли да играят децата на артистите - вижте ги във "Вяра, Надежда, Любов"

Всеки от тях вече има своите изяви в театъра и пред камера, зрителите - очаровани от ролите им

Филмът става все по- завладяващ и заплетен. Виждаме колко талантливи актьори има, а за нас са непознати. Хубаво е, че им се дава възможност за изява.

Актьорите са страхотни! Всички поколения!

Гордея се с младите актьори, които не познавах досега. Щастлива съм, че може да се гледа такова българско кино. Нямам търпение да дойде епизодът.

Тези възторжени коментари на зрители са в официалната страница на “Вяра, Надежда, Любов” - най-новия български сериал по Би Ти Ви.

Факт е, че младите актьори в него наистина са находка и наред с по-опитните си колеги правят прекрасно впечатление с играта си. И никак не е странно - някои от тях всъщност са наясно с професията още от най-ранните си години, защото родителите им не просто работят в сферата на изкуството, но отдавна са изградили добро име в нея. Сред тях са Албена Павлова (която също има роля в сериала), Малин Кръстев, Наско от Б.Т.Р.

Именно техните деца са част от каста на сериала, който показва как лекари се борят за всеки живот на фона на престъпния свят, който дебне зад ъгъла.

Сюжетът пренася зрителите в края на 90-те години на миналия век, когато държавата е крехка, правилата са разклатени и на човек често му се налага да прави компромиси, ако иска да се справи с всички трудности. Така една болница - “Вяра, Надежда, Любов”, става последното убежище на човечността - място, където се ражда живот, докато навън властват страх, насилие и безнаказаност.

На няколко километра от нея се намира нощният клуб “Марсилия” - пространство за сенчести сделки, зависимости и опасни тайни. Когато историите от двата така различни свята се сблъскат, последствията са необратими.

Колко струва човешкият живот? Може ли доброто да бъде постигнато чрез престъпление? И каква е цената на истината, когато тя застрашава всичко, което обичаме?, са все въпроси от това недалечно минало, което целият екип на сериала умело повдига и днес.

Сред актьорите, които пресъздават тази история на малкия екран, са доказали се имена като Антоанета Добрева-Нети, Невена Бозукова, Роберт Янакиев.

Вижте обаче кои са някои от младите актьори, които градят ключови образи в сюжета.

Борис Кръстев е в ролята на д-р Дерменджиев.

Борис Кръстев се снима в първия си филм едва на 9 г., на театрална сцена е от 10-годишен, а днес вече има една награда “Аскеер” за драматургия и номинация за “Икар” - най-голямото театрално отличие у нас.

В сериала той е в ролята на акушер-гинеколога Атанас Дерменджиев, син на Лидия (Невена Бозукова) и Никола Дерменджиев (Роберт Янакиев). Героят му живее в сянката на баща си, който е авторитет в болницата, а самият Борис никога не е афиширал, че е син на Малин Кръстев, и сам гради името си.

Роден е през 1999 г. в артистично семейство - майка му Станка Калчева също е със завидна кариера на сцена, печелила е всички възможни награди за работата си в театъра. На 9 г. е, когато на екран излиза първият игрален филм с негово участие - “Единствената любовна история, която Хемингуей не описа” на режисьора Светослав Овчаров. Малко след това идва и дебютът му в театъра - в постановката “Апокалипсисът идва в шест вечерта” по Георги Господинов.

Така от дете Борис е увлечен от магията на театъра, докато родителите му все се надяват да тръгне в друга посока - да избере между лекар или адвокат например. Но кръвта вода не става - четири години той посещава актьорската школа на баща си, а през 2018 г. е приет да учи в НАТФИЗ в класа на проф. Здравко Митков.

Още като студент в четвърти курс получава стипендията на “Сцена на кръстопът” за най-добър актьор на името на Стефан Данаилов.

Снимал се е във филми като “12А”, “Чичо Коледа”, “Чума”, има малки роли в няколко сериала като “Столичани в повече”, “Пътят на честта”, “Мен не ме мислете”.

Пиесата “Кулата”, чийто текст пише, печели седмото издание на конкурса на Театър 199 за съвременна българска драматургия “Славка Славова”. Именно за драматургията ѝ Борис печели и “Аскеер”, и номинацията за “Икар”.

Сега се изявява в Пловдивския драматичен театър, където има роли в нашумелите спектакли “Eлизабет или кралицата девственица”, “Одисей”, “Солунските съзаклятници”.

На сцената там си партнира и с баща си - в ироничната антиутопия “2084. REX. Последният цар на света”. В нея Малин Кръстев е в ролята на цар от далечното бъдеще, а Борис е киберасистент на баща си.

Преди да е д-р Луканова, Ванеса Пеянкова влиза на истинско раждане

Бивша национална състезателка по естетическа групова и художествена гимнастика, занимавала се и с балет, и с рисуване, играе главната роля във “Вяра, Надежда, Любов”. Това е младата актриса Ванеса Пеянкова, която е в ролята на акушер-гинеколожката Маргарита Луканова, осиновена от леля си Светла и братовчедка на Екатерина.

Ванеса 10 години тренира гимнастика, но от малка се увлича от различни форми на изкуство. Макар да завършва средното си образование в Националната финансово-стопанска гимназия, за никого не е учудващо, че не продължава образованието си в областта на строгите науки, а се насочва към НАТФИЗ.

От дете е влюбена в театъра, в самото начало - в кукления, като тази страст я отвежда до решението да се пробва в театралната академия. Когато я приемат, Ванеса може да избира дали да следва актьорство за куклен или за драматичен театър. Второто натежава - така влиза в класа на проф. Пенко Господинов, а сега вече може да се похвали със значими роли и на сцената, и на екрана.

“Почти нямах досег с деца в живота си, с бебета още по-малко допреди сериала. Но точно когато започна да ми се променя представата за живота - за семейство, деца и т.н., дойде и предложението за тази роля. Влязох в АГ отделението, срещнах се с акушер-гинеколози, за пръв път видях новородено, даже видях в момента как излиза. Рязко и бързо трябваше да се запозная с тях”, разказва младата актриса.

Истината е, че медицината винаги ѝ е била интересна, така че за нея не е голяма трудност да учи сложните термини, които са част от репликите ѝ в сериала.

Освен талантлива актриса Ванеса се справя добре с балета, танците и музиката. Умее да свири на барабани и на пиано, рисуването също е нейна голяма страст. Направи първата си самостоятелна изложба миналата година, като я озаглави “Будни нощи”.

Съвсем скоро бе премиерата на най-новия спектакъл с участието на Пеянкова - “Божествена комедия” по Данте Алигиери на Шуменския театър. Постановката е дело на режисьорката Лилия Абаджиева и е първата професионална реализация на това произведение на българска сцена. В нея Ванеса си партнира с колеги като Калин Врачански и Тончо Токмакчиев.

Мина Маркова е младата версия на героинята на майка си Албена Павлова

Седем години след края на най-дълго излъчвания български сериал “Столичани в повече” две от актрисите с главни роли в него се събраха пак на малкия екран. Албена Павлова и Мина Маркова - майка и дъщеря, нямат обаче обща сцена във “Вяра, Надежда, Любов”. А и няма как - все пак влизат в образа на една и съща героиня, едната я пресъздава в настоящето, а другата - в миналото ѝ. И решението на продукцията те да си поделят ролята на медицинската лаборантка Светла Стоянова е съвършено правилно - не само си приличат визуално, но и по маниери, и по тембъра на гласа.

С героинята е свързана и една от най-драматичните сюжетни линии в сериала. Те се заплитат още повече, след като става ясно, че Светла и сестра ѝ, която умира, блъсната от кола, са били влюбени в един и същи мъж. А за да разберат зрителите повече за миналото на Стоянова, историята се пренася с 28 години назад.

Всъщност на толкова е и самата Мина. Родена е на 20 юли 1998 г. в София в семейството на Албена Павлова и съпруга ѝ - актьора, сценарист и режисьор Емил Марков. Мина се появява пред камера първо в предаването “Комиците”, където прави скечове с Любо Нейков. Малко след това започва снимките на “Столичани в повече”. В него играе Яна - дъщерята на семейство Лютови (Силвия Лулчева и Кръстю Лафазанов), които имат дълга вражда със съседите Чеканови (Любо Нейков и Албена Павлова).

Сериалът се излъчва от 23 март 2011 г. до 24 май 2019 г. и за това време Мина буквално расте пред очите на зрителите. Първоначално е ученичка в 133-о СОУ “А. С. Пушкин”, а след това завършва 164-а испанска езикова гимназия “Мигел де Сервантес”.

“Може би, като бях по-малка, ми беше по-трудно да разбера защо хората гледат на мен като на момичето от сериала, а не като на Мина. Но след това се срещаш с хора, които не се интересуват толкова от малкия екран, а се държат с теб супернормално. Когато ги срещнах, осъзнах, че това не е проблем”, разказва Мина преди няколко години пред “24 часа”.

След края на сериала тя решава да се оттегли от сценичните изкуства и да се насочи в съвсем друга сфера. Завършва бакалавърска степен и магистратура по психология в Нидерландия, но от есента на 2024 г. става студентка в Нов български университет в специалността “Театър” при режисьора Марий Росен. Освен това става част от театър “Калейдоскоп” и с колегите си организира творчески работилници, в които всеки непрофесионален актьор може да развива таланта си на сцена.

През 2019 г. Мина участва в късометражния филм Seen, където изпълнява ролята на Пламена, а през 2024 г. се снима в музикален видеоклип. Работи и като професионален екскурзовод.

В началото Мартина Пенева – дъщерята на Наско от Б.Т.Р., се срамувала да е на сцена

Мартина Пенева играе студентката Биляна Иванова - сервитьорката в клуб “Марсилия”, която става свидетел на двойно убийство. Успява да избяга, без никой да разбере какво е видяла, прибира се в квартирата си, но е измъчвана от случилото се.

Младата актриса има вече натрупания професионален опит, за да може съвсем достоверно да покаже емоциите, през които преминава героинята ѝ. От 2023-а е на щат в най-голямата ни трупа - на Народния театър, а преди това се изявява на сцената в Пазарджик.

29-годишната Мартина завършва актьорско майсторство в НАТФИЗ през 2019 г., като актьорството не е първата ѝ голяма мечта. Преди да се насочи към него, се занимава с лека атлетика и волейбол. Тренира и конна езда, която много я увлича. Веднъж майка ѝ я пита дали не иска да се пробва с актьорско майсторство - момичето много добре имитирало хора от репортажи в “Господари на ефира”. “Въпреки че бях влюбена в конете, реших да опитам с нещо ново. В началото изобщо не ми хареса, трябваше да излизам на сцена, а бях много притеснителна. Първите година-две лъкатушех дали да продължа, но постепенно се запалих”, разказа Мартина преди време пред “24 часа”.

И двамата ѝ родители се занимават с изкуство, макар и различно. Баща ѝ е Атанас Пенев, много по-популярен като Наско от Б.Т.Р. Майка ѝ Силвия дълги години бе сред най-търсените гримьори.

Мартина е в 7-и клас, когато започва с курсове по актьорско майсторство. Постепенно професията така я увлича, че когато идва време да кандидатства, казва, че ще се яви единствено и само в театралната академия.

“Не я приеха в НАТФИЗ от първия път. Аз, разбира се, ѝ казах: опитай още някъде, тя само кимна “добре, добре” и не кандидатства никъде другаде”, разказва баща ѝ. Мартина пропуска една година и помага на майка си, а на следващата влиза от раз в класа на проф. Иван Добчев и на Маргарита Младенова. Качва се на голяма сцена още в първи курс в НАТФИЗ. Има и роли в киното – във филмите “XII A”, “Бащата” и “Житие”. Участва и в клипа към парчето на Б.Т.Р. “Пъзел”. Миналата година младата актриса бе водеща на церемонията по връчването на икарите.