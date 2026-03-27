На 89 г. прочутият Стефан Цанев отиде във Варна да гледа за първи път своите "Деца на света" с Димитър Маринов и Ели Скорчева (Снимки)

Прочутият ни драматург Стефан Цанев, който през август ще навърши 90 г., изгледа за първи път адаптацията на своята пиеса "Деца на света". Той пристигна във Варна за премиерата на спектакъла, в който играят Димитър Маринов и Ели Скорчева, а режисьор е самият Маринов.

Минути преди премиерата в Морската столица големият Стефан Цанев се срещна лично с актьорите. Той си поговори край сцената с Димитър Маринов, Ели Скорчева и младата актриса Симона Ангелова, а след това седна сред публиката, за да се наслади на творчеството им навръх Международния ден на театъра.

"Деца на света" оживя в различен прочит точно за 90-ата годишнина Стефан Цанев и 80-ата годишнина на неговата любима Доротея Тончева. Адаптиран от самия Цанев в специално време за специални хора - актьорът и режисьор, който е първият българин, качил се на сцената на оскарите, и актрисата, завърналата се шеметно в киното след 30-годишна пауза с главната роля в "Уроците на Блага" и впоследствие с ролята си в "Мамник".

За самия Димитър Маринов това беше първо качване на българска сцена от 37 години.

"В България, като изключим НАТФИЗ и откъси, които сме работили там, аз пиеси не съм правил. Последният спектакъл, в който играх в България, беше през 1989 г., в края на май. "Декамерон". Под режисурата на Георги Попов, светла му памет. Във Видинския театър. Това беше спектакълът, с който си взех "член 9" - за професионален актьор. В този спектакъл играх 8 роли. Защитата ми беше в Сатиричния театър в София. Оттогава аз не съм се качвал на българска театрална сцена. В САЩ играх театър близо 8 години. Последният спектакъл беше през 2011 г. в небезизвестния "Олд Глоуб" в Сан Диего. Понеже законите там са съвсем различни, стигнеш ли в Холивуд, забрави за театър. И оттогава на сцена изобщо не съм се качвал", разказа Димитър Маринов пред "24 часа" преди премиерата.

Всичко за запознанството на Димитър Маринов и Ели Скорчева покрай спектакъла, за специалните истории зад "Деца на света" по адаптацията на Стефан Цанев четете тук.