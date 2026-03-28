Нощта на музеите ще подкрепи "Бургас - европейска столица на културата 2032 г."

На 27 март беше проведена работна среща между директорите на музеите и галериите в Бургас, Карнобат, Средец, Малко Търново, Поморие, Несебър, Созопол, Царево, Приморско. На нея присъстваха и Руска Бояджиева – изпълнителен директор на фондация „Бургас 2032", и Илиян Янчев – кмет на община Малко Търново. В срещата се включиха и представители на ОП „Туризъм" при община Бургас.

Събитието бе организирано от Регионален исторически музей – Бургас.

С пълно единодушие беше взето решение всички музеи в област Бургас да заедно да отпразнуват Европейската нощ на музеите на 16 май, събота, в името на каузата „Бургас – европейска столица на културата 2032 г.".

Планира се тържествата да започнат в 18 ч., когато всички музеи в областта ще отворят врати. Подготвя се богата съвместна културна програма – изложби, концерти, работилници за най-малките, ревюта, фолклорни изпълнения и др.

Беше постигнато съгласие за изготвяне на Единен културен календар на музеите в Бургаска област от м. юни до м. декември 2026 г., както и Обединена културна програма за 2027 г.

Директорите на музеите и галериите категорично се обединиха в решението си всички културни събития на музеите в област Бургас да бъдат посветени на каузата „Бургас – европейска столица на културата 2032 г.".

За пръв път от съществуването си музеите в областта постигнаха пълно съгласие за обединение на културните институции в планирането и изпълнението на съвместни събития и инициативи, съвместни научни проучвания и съвместно представяне на културното и природно наследство в област Бургас.

Г-жа Руска Бояджиева декларира безусловната подкрепа на фондация „Бургас 2032" за културните инициативи на музеите, посветени на каузата „Бургас - европейска столица на културата 2032 г.". Г-н Илиян Янчев заяви пълната ангажираност на община Малко Търново към инициативите на местния музей. Той сподели своето изключително удовлетворение от обединението на музеите в Област Бургас в името на каузата „Бургас – европейска столица на културата 2032 г.", както и от общите инициативи за развитието на културния туризъм в регион Бургас.

Събитията по случай Европейската Нощ на музеите в област Бургас ще бъдат в партньорство с фондация „Бургас 2032" и Регионален исторически музей – Бургас.