Две вечери джаз в Благоевград с музиканти от 8 държави

Благоевград се потопи в магията на джаза и блуса с откриването на традиционния фестивал Blagoevgrad Blues&Jazz 2026, организиран от община Благоевград. Първата фестивална вечер в петък започна с Биг Бенд Благоевград, заедно със солистите Михаил Йосифов, Велека Цанкова, Лъчезар Кацарски и Александра Полежанова – Али. Специален гост на сцената бе неподражаемата Мими Николова, която плени публиката с изпълненията си.

Атмосферата продължи с 4 OF A KIND от България, както и с международното присъствие на Vasko Кръпката и Universe Blues Band, обединяващи музиканти от Сърбия, Украйна, Косово, Италия, Румъния и Испания. Музикалните творци доказаха, че джазът и блусът са живи и комбинираха майсторство, енергия и международно звучене, което остави незабравими спомени у публиката.

Фестивалът продължава и днес от 18:00 часа в зала „Орфей", парк „Македония", със звездни изпълнители като Morpheus – Росен Захариев (Роко) и Иван Шопов, Wladigeroff Brothers и приятели (Австрия, България) и македонската група Foltin. Входът е свободен.