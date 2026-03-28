Вагнеровият фестивал в София започнал от „Рейнско злато" за деца

Провеждащият се от години в Софийската опера и балет Вагнеров фестивал, който ще има ново издание през май и юни 2026 г., е имал своята предистория преди повече от 15 години, когато за първи път от години на публиката в столицата е поднесена вагнерова творба. Само че това е едночасовата адаптация на „Рейнско злато" за деца – спектакъл, създаден с помощта на режисьорката Юлия Кръстева, който все още се играе за малките. Това разкри пред гостите на поредното съботно матине в операта нейният директор акад. Пламен Карталов.

Той разказа избрани моменти от презентацията, която е представил на форум на „Opera Europa" в Амстердам, провел се от 12 до 15 март. Организацията в която членуват над 250 оперни театри не само от континента, а от цял свят, е отделила един ден от форума само на фестивалите, които са посветени на един композитор – Росиниевият в град Пезаро, Хенделовият фестивал в Хале, фестивалът „Сметана" в Литомишъл, „Яначек" в Бърно и вагнеровият фестивал в София.

За разлика от всички останали форуми, които се провеждат в родните градове на композиторите, София няма нищо общо с Рихард Вагнер. Най-близкият до столицата град, който някога е посещавал големият немски композитор, е Битоля, на път от Атина за Германия и досега в този град в Северна Македония пази като музей къщата, в която е нощувал.

Освен това софийският вагнеров фестивал е най-младият – росиниевият в Пезаро например има вековна история.

В Амстердам Карталов е представил историята на фестивала и основните моменти от възникването му.

Идеята за него зреела отдавна, но му се наложило да се пребори с много предразсъдъци на всички нива. Затова първо изпробвали как ще се възприеме приказната история на открадването на рейнското злато в специално адаптираната за деца творба.

Въпреки очакванията, че публиката в София ще хареса най-много най-зрелите творби на Вагнер – „Лоенгрин" и „Танхойзер", които са и най-популярни, започнали отначало с четирите съставни части на тетралогията „Пръстенът на нибелунга". След 2011 г. всяка година Софийската опера и балет поставяше по една от четирите творби, след което дойдоха постановките на „Тристан и Изолда", „Парсифал", „Лоенгрин" и „Танхойзер". Те съставят основата на фестивала, чието тазгодишно издание ще включва и онлайн стрийминг на някои от постановките, а на живо през май и юни ще бъдат представени тетралогията, „Лоенгрин" и „Танхойзер".

Българска вагнерова традиция съществува, смята акад. Карталов. Той се мотивира от това, че много големи български оперни певци в близкото минало редовно са изпълнявали вагнеров репертоар но на чужди сцени. Най-известният от тях е Спас Венков, прочул са като един от най-големите вагнерови тенори в Европа, пял многократно на байройтския фестивал, включително и под диригентството на Карлос Клайбер. Анна Томова-Синтова също изпълнява често роли в опери на Вагнер и на Рихард Щраус, както и Георги Боровански.

За да се получи истински ансамбъл обаче още в началото на вагнеровите постановки е поканен големият немски вокален педагог Рихард Тримборн, който в продължение на 7 години подготвя вокално и стилистично певците. През всичките тези години само 2-3 пъти в тези постановки са гостували чужди певци – те винаги са били представяни от солистите на Софийската опера и балет, включително и при турнетата в Германия, и гастролите в Русия, Италия, Северна Македония и Хърватия.

В матинето днес участваха Алма-Лиза Бандаловска, Костадин Андреев, Ангел Христов, които изпълниха откъси от вагнерови опери. Две от ариите на Виолета Валери от "Травиата" представиха Мила Михова и Елеонора Джоджоска-Младенова, които ще участват в два спектакъла на операта на Верди на 8 и 9 април. Групата на медните духови инструменти на оркестъра на операта представи и два откъса от увертюри към оперите на Рихард Вагнер, изсвирени с новите музикални инструменти, които Софийската опера купи наскоро.