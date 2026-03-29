Кей-поп групата BTS оглави музикалните класации във Великобритания с новия си албум, а водещият сингъл се изкачи директно на първо място, съобщи Official Charts Company, цитирана от Ройтерс и БТА.

Групата издаде десетия си студиен албум Arirang миналата седмица, след като от 2022 г. в сценична пауза, за да изпълнят членовете ѝ военната си служба в Южна Корея. Според звукозаписната компания албумът е продаден в почти четири милиона екземпляра само за първия ден.

Arirang зае първото място в британската класация за албуми, както и тази за издания на винил, съобщи Official Charts Company. Седемчленната група – Джимин, Чонкгкук, Шуга, Ар Ем, Ви, Джин и Джей-Хоуп – за първи път оглави и британската класация за сингли с водещия сингъл Swim.

В същия ден албумът Arirang оглави класациите и в Австралия и Германия.

Като част от завръщането си BTS изнесе концерт пред десетки хиляди фенове в Сеул миналата събота, 21 март. Това беше първия им концерт за над три години. За концерта властите затвориха историческия център на града, макар че посещаемостта беше значително по-ниска от очакваната.

Концертът на открито беше излъчен на живо в „Нетфликс" (Netflix) и събра 18,4 милиона зрители по света, посочва стрийминг платформата, цитирана от Ройтерс. Излъчването се класира сред седмичните Топ 10 на „Нетфликс" в 80 държави и оглави класациите в 24 страни.

BTS, които започват световно турне следващия месец, дебютираха през 2013 г. и допринесоха за превръщането на корейската поп музика в глобален феномен с динамичните си песни и танци, изграждайки огромна и лоялна фен база по целия свят.