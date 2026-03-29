Скучаещ ученик превърна Чък Норис в безсмъртно меме

Всеки знае поне един факт за Чък Норис. Но малцина са наясно точно как истерията около екшън героя превзема света. И дори се стига до съдебна сага.

През 2005 г. скучаещият абитуриент от Лонг Айлънд Йън Спектор влиза във форума на Something Awful (нещо ужасно) - един от първите в историята. Там забелязва нещо, което се нарича "Факти за Вин Дизел" - колекция от абсурдни кратки лафове за актьора, който точно е направил детския си филм "Омиротворителят". И толкова му харесва, че прави прост генератор на случайни факти, пуска линк и си ляга. На сутринта има 10 000 влизания в сайта, нещо нечувано.

Йън Спектор

Реално фактите са повече подигравки към Вин Дизел. Как си кръщавал бицепсите или пък как играел "Подземия и дракони". Но се появява проблем. "Омиротворителят" слиза от екран и интересът към генератора на Йън почва да намалява. Шегата умира.

Тогава Йън прави анкета с кого да смени Вин Дизел. Опциите му включват Линдзи Лоън, Самюел Ел. Джексън, Дик Чейни и Джордж Буш. Чък Норис липсва. Но скоро хората го вписват като "друг". И бързо набира гласове, като накрая събира повече от всички останали, взети заедно. И вече студентът Йън Спектор сменя името на генератора на "Факти за Чък Норис". И всичко избухва.

Таймингът е перфектен за Чък Норис да се превърне в меме, но има и няколко специфични причини за това.

Първо, комедиантът Конън О'Брайън използва в шоуто си нещо, което нарича "Лостът на Уокър - тексаския рейнджър". Това е сериалът, който направи Норис мегаизвестен, но приключва през 2001 г. И с истински лост избира клип от епизод. Повечето са подбрани с максимална абсурдност. Норис говори зле, чупи стойки у дома, странни ситуации и много, много жестокост.

Това кара цяло поколение от млади хора в интернет да виждат Чък Норис не като страшна екшън звезда, а като някой, който е смешен, дори без да го желае. Вече е шега, но не тази, в която ще се превърне.

Второ, през 2005 г. Норис представлява специфична мъжественост от минали години. Новите са комплексни, конфликтни характери. А Чък е реликвата от 80-те и 90-те, която решава проблемите с жестокост, никога не показва емоция и има нула чувство за хумор към себе си.

Трето, Норис е известен като вярващ християнин със силни морални възгледи. И е много удобен контрастът между сериозния, религиозен човек, който се превръща в непобедим бог, който е в основата на всичко смешно. Просто се явява празно черно платно, върху което да проектира своите фантазии за власт.

Сменя се и тонът. Докато при Вин Дизел са повече обиди, фактите за Чък Норис са митология. Започват да го описват като силата, която контролира Вселената. Стига се до абстрактните концепти, които превръщат смъртта и времето в нещо подвластно на човека.

"Чък Норис не спи. Той чака." "Няма теория на еволюцията, това е просто списъкът на съществата, на които Чък Норис е разрешил да живеят." "Чък Норис всъщност умря преди 20 години, но смъртта все още не е намерила сили в себе си, за да му каже."

Фактите се подреждат в специфични категории. Някои обръщат каузата и ефекта като "Чък Норис не чете книги. Той ги гледа, докато не му дадат цялата информация, която иска." Други нарушават правилата на математиката: "Само Чък Норис може да дели на нула" или "Чък Норис може да брои до безкрайност. Два пъти". И мотивът винаги е онзи могъщ ритник, който е решение за всичко: "Един път Чък Норис хвърли граната и уби 50 човека. И след това тя експлоадира."

Само за година "Фактите за Чък Норис" излизат от Something Awful и превземат интернет. Те се появяват в MySpace, видеа в YouTube videos. Меметата стават милиони. Тогава Спектор разбира, че седи на златна мина. През 2007 г. той публикува книгата "Истината за Чък Норис: 400 факта за най-великия човек на Земята" през Gotham Books, част от Penguin Group. Изданието предлага най-добрите сентенции от сайта му. И за отрицателно време излиза на първо място в класацията на New York Times. Продават се над 70 000 екземпляра. Следват няколко продължения като "Чък Норис срещу г-н Т" през следващата година.

Първоначално самият Чък приема всичко нормално. През 2006 г. в интервю признава, че някои факти са "забавни", други "прекалено абстрактни" и дори споделя любимия си - "Опитаха се да издълбаят лицето на Чък Норис на планината Ръшмор. Не стана. Брадата му бе прекалено твърда за гранита".

Но когато излиза книгата на Йън, актьорът вече започва да се замисля. Пък и някои от фактите са за прекалена жестокост, която е точно обратното на образа на семеен християнин, която има.

На 21 декември 2007 г. Чък Норис завежда дело срещу Penguin Group и Йън Спектор във федералния съд - за нарушаване на права на запазена марка, за неправомерно облагодетелстване, за ущърб на репутацията от факти, че се занимава с криминални и неморални неща. Иска книгата да бъде спряна от разпространение. Съдът обаче казва "не". През май 2008 г. двете страни сключват споразумение. Неговите клаузи са тайна, но Йън признава, че издателят е платил "малко богатство" за адвокатите си. Чък сигурно е взел пари, но научава и най-важния урок - съдебно дело не спира мемето. То е безсмъртно.

И предприема умния ход, като се осланя на максимата - като не може да ги биеш, присъедини се към тях. И през 2009 г. се появява "Официалната книга на фактите за Чък Норис: 101 от любимите на Чък факти и истории". И този път той е авторът. Но тя е различна. Той избира само най-чистите, семейни факти от интернет. И използва всеки един да разказва истории от живота си и да преподава християнските ценности. Така например факт за силата му води до тренировките му с Брус Ли и урока за намиране на вътрешната сила през вярата.

Реално това е книга за самопомощ, прикрита като такава с шеги. Като приеме мемето и го филтрира през собствения си мироглед, Чък го неутрализира. Интернет се смее на неговата сериозна, твърда персона. И той използва тази персона да продава книги и да показва истината си.

Истерията около меметата за Чък достига дори до президентските избори през 2008 г. Актьорът подкрепя Майк Хъкърби, бивш губернатор на Арканзас за номинацията на републиканците. И се пуска реклама, която се основава само и единствено на интернет истерията. Нарича се "Одобрено от Чък Норис". В нея той и Хъкърби стоят един до друг и си разменят мемета. Хъкърби казва: "Моят план за сигурна граница? Две думи - Чък Норис". Актьорът му отвръща с "Майк Хъкърби е принципен, автентичен консерватор". И Хъкърби завършва с: "Чък Норис не рекламира. Той казва на Америка как трябва да бъде".

Брилянтното в тази реклама е, че работи на две нива. За младите интернет маниаци е смешна и показва, че Хъкърби има чувство за хумор. За по-възрастните консерватори, които не схващат мемето, е достатъчно, че Чък Норис подкрепя техния кандидат.

След тази реклама Хъкърби вдигна рейтинга и дори спечели вота в Айова. Или мемето "Чък Норис" успя да повлияе и на гласуване за президент.

Към 2011 г. "Фактите за Чък Норис" вече преминават границата от някаква интернет шега към доста ценен маркетингов актив.

Blizzard Entertainment нае Чък да прави реклама за играта World of Warcraft. И цялата бе около меметата. Дигитален аватар на актьора се появява и глас съобщава "10 милиона играят World of Warcraft, защото Чък Норис им разрешава да живеят".

След това идва и върхът. През 2012 г. Норис се снима в "Непобедимите 2" в България. Има сцена от филма, в която Силвестър Сталоун му казва, че е чул, че някога е бил ухапан от кралска кобра. И Чък отвръща: "Да. Но след 5 дни агония и болка кобрата умря".

Това е един от най-известните факти в интернет, но самият актьор да го каже в продукция на Холивуд, е най-голямата валидация за неговата стойност. Шегата в интернет вече е завършила цикъла си и се е превърнала в мегахит.

След като хората разбраха простия алгоритъм [Име] + [Невероятно постижение], започнаха да го използват и за други. В Индия се появиха "Факти за Раджиникант" за суперзвездата на Боливуд, прочут с невероятните си каскади, като "Раджиникант знае тайните на Виктория" или "Раджиникант уби Мъртво море".

Феновете на спорта също използват формата. Когато Кико Алонсо от "Бъфало Билс" направи феноменален първи сезон в Националната футболна лига, запалянковците създадоха "Факти за Кико" през 2013 г. като "Кико Алонсо уби два камъка с една птица".

Това прави формата универсален и вечен. Просто вкарвате името на човек в него и създавате митологията. Която със сигурност ще живее още дълго след Чък Норис. Заради един скучаещ ученик.