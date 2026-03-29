Банкси се е оженил преди 20 г. за $100 в Лас Вегас, със съпругата му днес живеят скромно в селце

Световноизвестният, но загадъчен уличен артист Банкси се е оженил само за 100 долара в кичозна сватбена капела в Лас Вегас и днес живее сравнително скромно, като човек от средната класа, заедно със съпругата си – политически изследовател, отглеждайки зеленчуци и кокошки, пише "Дейли мейл".

С розов неон, разположение на прочутия Лас Вегас Стрип и фиксирана такса от 100 долара, Chapel of the Bells от десетилетия е популярно място за бързи сватби. Там са се венчавали редица холивудски звезди, но един от най-известните посетители дълго остава неизвестен – самият Банкси.

Британският мултимилионер и графити артист наскоро отбелязал 20 години от сватбата си, състояла се на 2 януари 2006 г., когато се оженил за приятелката си Джой Милуърд – политически изследовател. Двамата подписали брачното си свидетелство с истинското му име – Робин Гънингам. По-късно той започнал да използва и друго име – Дейвид Джоунс, под което е познат на съседите си.

Разследвания на журналисти и частни детективи отново поставят въпроса за самоличността на Банкси, като потвърждават, че зад псевдонима стои именно Гънингам. Според тях той живее със съпругата си в провинциален район в Съмърсет, Англия, в удобна къща със статут на исторически имот. Двойката води тих живот далеч от публичността, като се грижи за градината си и отглежда кокошки.

Съседите го познават просто като „Дейвид" и повечето нямат представа за истинската му самоличност. Въпреки богатството си, той избягва показност – кара обикновен автомобил, облича се практично и рядко се появява публично. Единствен намек за известността му са засилените мерки за сигурност около дома му.

Банкси се появява на сцената през 90-те години в Бристол и бързо печели световна популярност със сатиричните си графити. Днес състоянието му се оценява на над 50 милиона паунда, а творбите му се продават за милиони. Въпреки това той продължава да пази мълчание относно истинската си самоличност, а близките му предупреждават, че разкриването ѝ може да навреди както на личната му сигурност, така и на мистиката около неговото изкуство.