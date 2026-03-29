6,164 кг злато – Панагюрското съкровище блясва в оригинал за 150 г. от Априлското въстание

Панагюрското златно съкровище Снимка: Иван Захариев

Оригиналът на Панагюрското златно съкровище се завръща в Панагюрище за 150-годишнината от Априлското въстание. От 1 април до 17 май той ще бъде изложен в зала “Трезор” на Историческия музей в града. През останалото време там е експонирано копие на съкровището.

То представлява тракийски комплект от девет златни съда с общо тегло 6,164 кг, открит на 8 декември 1949 година на около два километра от Панагюрище. Съкровището включва ритони, кани, амфора и фиала и се датира от края на IV и началото на III век пр.н.е. Съдовете са украсени с изображения на антични божества и герои, както и със сцени с митологични същества.

Завръщането на оригинала тази година съвпада с честванията по повод 150-годишнината от Априлското въстание. Последното му представяне в града беше през септември миналата година.

