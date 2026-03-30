Кастинг за пилоти и стюардеси, но не за самолет, а за сериал

Продуцентите на “Мамник” с нова поредица - снимат я на летище от 18 май

Жена пилот, бивш военен летец и 3 стюардеси са сред основните роли, за които се търсят актьори за нов сериал по БНТ. Снимките трябва да започнат на 18 май.

Животът на едно летище и на хората, които работят там по 24 часа в денонощието, е сюжетът, който ще бъде разказан в 12 епизода. Името на филмовата поредица все още не е обявено, но неин копродуцент заедно с обществената телевизия е компанията “Фалкънинг студио”. Тя засне и “Мамник”, чийто последен епизод бе излъчен по БНТ миналата седмица.

Кастингът за 8 от персонажите върви от 26 март до 2 април. Избира ги Боряна Братоева, вече утвърдила се като качествен кастинг директор, и Пламена Божилова - същият екип, който прослушва актьори и за филма за Лили Иванова “Лили - любовта е живот”.

За летището обаче ще трябва да намерят две жени на около 25 години за главните роли в сериала. Едната е Мария, която по сценарий е амбициозен млад втори пилот. Тя често иска одобрението на баща си, но силата ѝ е в координацията и вземането на решения на суша. Другата е стюардесата Ева - доблестна, силна и независима, чиято мечта е да стане пилот.

Още 2 роли на стюардеси има в сценария - младата Йовка, наричана Лоли (21-24 г.), която е наивна, но пък активна в социалните мрежи, и зрялата Дария (40-45 г.) - поддържана и добра в работата си, но пред дилема в личния си живот: дали да гради семейство, или да разчита на безперспективна връзка.

Желязна дисциплина и абсолютен контрол - на това разчита зам.-директорката на летището Ана, за чийто образ е нужна актриса на 55-60 години.

Три мъжки роли са обявени за предстоящия кастинг и сред тях са властният пилот Камен Кирилов (45-50 г.), бившият военен летец Максим (55-60 г.), описван като “старомоден професионалист и функциониращ алкохолик”, и товарачът на багаж Чефо (30-35 г.) - с лек варненски акцент и мечта да стане стендъп комедиант. Снимките на сериала, чийто режисьор ще е Димитър Димитров, ще продължат до 18 октомври, като част от тях вероятно ще са на летището във Варна.

Преди новата поредица да стигне до екрана, по БНТ тръгва сериалът “Ком-Емине” от 2 април, а наесен се очаква шестият сезон на “Под прикритие”, също продуциран от “Фалкънинг студио” и Магърдич Халваджиян.

