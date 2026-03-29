Краткият списък за “Букър” излиза на 31 март, в дългия е българката Рене Карабаш

Рене Карабаш СНИМКА: ГЕОРГИ КАЗАКОВ

Краткият списък от шест книги за тазгодишното издание на Международната награда “Букър” ще бъде обявен на 31 март 2026 г. Всяко от заглавията в него ще получи премия от 5000 британски лири, поделени между автора и преводача. В дългия списък с 13 книги, обявен на 24 февруари, влиза и романът “Остайница” на българската писателка Рене Карабаш.

Това е вторият български роман с авторитетната номинация след “Времеубежище” на Георги Господинов, който спечели първото място през 2023 г. Новият лауреат ще бъде обявен на 19 май 2026 г. на церемония в галерията за модерно изкуство “Тейт модърн” в Лондон.

