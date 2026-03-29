Лара Златарева, Лиза Шопова, Ясен Атанасов и Владимир Матеев са най-добрите актьори в Армията

Годишните награди „МаксиМ" за актьорски постижения в театър „Българска армия" (ТБА) бяха връчени тази вечер, съобщи БТА.

Отличията са за най-значимо присъствие на сцената на театъра през изминалата година, има и приз за техническите служби, наречен „Златен чук”. Това е дългогодишна традиция, с която трупата на театъра награждава своите колеги за техните постижения през сезона, коментират от ТБА.

Лауреатите тази година са Лара Златарева – за водеща женска роля (във „Фейк“), а при мъжете – Владимир Матеев за Орфей от „Евридика“.

За поддържаща мъжка роля е отличен Ясен Атанасов в „Евридика“ и Лиза Шопова – за същото представление.

През 1993 г. по инициатива на трупата се учредяват наградите „МаксиМ” като алтернатива на наградите „Аскеер”, с които едноименната академия отличава своите колеги от другите театри в навечерието на 24 май. Всяка година, в чест на Международния ден на театъра – 27 март, се връчват награди за главна мъжка, главна женска, поддържаща мъжка и поддържаща женска роля.