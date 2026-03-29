С "Любов и други аварии" Театър "София" отвори врати

На 12 март Театър "София" направи нещо, което не беше случвало от 31 май 2022 г. - показа премиера в собствената си сграда. Четири години скитане по наети сцени и сега - завръщане. За него театърът избра не помпозно класическо заглавие, а нова българска пиеса за "Тиндър", самотата и онзи момент, в който спираш да търсиш любовта и започваш да търсиш себе си.

С Даниел Кукушев Снимка: Театър "София"

"Любов и други аварии" спечели голямата награда на Осмия явен конкурс на Театър "София" за съвременна българска пиеса - парична премия от 3000 лева и право на реализация на сцена. Комисията гласува единодушно за спектакъла. Авторките са Александра Славова и Любомира Видева, две млади жени, непознати до тогава на широката публика.

Сцена от спектакъла Снимка: Театър "София"

Показателна е реакцията на режисьора Ованес Торосян при първия прочит: "Прочитайки "Любов и други аварии", аз нямах какво да добавя, което се случва много рядко. В тази пиеса авторите са избрали адекватни средства, които са интересни и провокативни. Най-важното е, че творците, които материализират тези букви, ще бъдат провокирани", казва Торосян. Когато режисьорът усеща, че няма какво да добавя към текста, това е или окончателна капитулация, или знак, че пред него е нещо живо. В случая е второто.

Сюжетът е много любопитен. Вяра е млада жена, която след дълга и болезнена връзка губи вярата си в любовта. Разочарована и уморена от компромиси, тя се впуска в хаотичния свят на съвременния дейтинг Ч приложения, случайни срещи и повърхностни разговори, които вместо близост носят още по-голяма празнота. В момент на осъзнаване тя взема смело решение - да спре да търси любовта и да остане сама.

Името на героинята не е случайно. "Вяра" е едновременно собствено име и понятие. Загубата на вярата в любовта е загуба на по-дълбока вяра - в другия човек, в смисъла на близостта, в самата себе си.

Постановката разказва за опитите да започнеш отначало, за всички тези срещи и откази, за забавните и понякога болезнени куриози на съвременния дейтинг.

От своя страна Ованес Торосян не чете пиесата като лична история на Вяра, а като симптом на епохата. Спекакълът съчетава абсурден хумор, болезнена искреност и разпознаваеми ситуации от ежедневието на съвременния човек.

Изборът да бъде поставена точно на Камерната сцена е съществен. От 31 май 2022 г. досега за пръв път трупата на Театър "София" представя премиера в своя дом - актьорите се завръщат в ремонтираната, все още наполовина готова сграда. Камерното пространство налага интимност, която тематично пасва перфектно: историите на самотата и срещите се разказват добре от близо, не от разстоянието на голяма сцена.

Добро решение е и живата музика. На пиано акомпанира Елена Дечева. Сценографията и костюмите са дело на Мера Денева, мултимедията - на Димитър Сарджев, а в главната роля на Вяра е младата актриса Ангела Канева, заобиколена от ансамбъл от единадесет актьори, сред които и самият Торосян.

Поставена до другата голяма любовна постановка на сезона - "Моята вечер, твоята нощ" по Яна Борисова с режисьор Димитър Коцев-Шошо, "Любов и други аварии" разкрива нещо важно - българският театър в момента мисли за интимността по два коренно различни начина.

"Моята вечер, твоята нощ" започва с ненадейна нощна среща между двама души с общо минало, разделили се отдавна - Елис живее в София, Макс е в Берлин и неусетно потъват отново в познатата им емоционална територия, която ще се окаже може би най-незаменимата част от живота им. Тук тезата е противоположна на тази на Торосян - от любовта не се бяга. Случва се, колкото и да се опитваш да я избегнеш или да се отдалечиш. По това разбираш, че е голяма. Разликата в режисьорския подход е също толкова красноречива. Торосян залага на ансамбъл от единадесет актьори, мултимедия и жива музика - структура, която имитира хаотичността на съвременния дейтинг: много гласове, много екрани, много опции, нула близост.

"Моята вечер, твоята нощ" напомня на музикално произведение за два инструмента, което разказва живота по едно и също време, в две различни сърца. Режисьорът Шошо прави обратния избор - само двама актьори на сцената, минимализъм, интимност. Любовта като камерна музика, не като симфония с хор.

Разграничението е и структурно. "Любов и други аварии" е плод на конкурс на публична институция, която рискува с непознати автори. "Моята вечер, твоята нощ" е частна продукция, обиколила вече не само България, но и сцени в Германия. Единият модел залага на риска и откривателството, другият - на сигурността на познати имена и доказана публика. И двата са нужни. Но само единият може да открие следващата Яна Борисова.

Двете постановки заедно очертават нещо важно за българския театър в момента - той е спрял да се прави, че любовта е само Шекспир и Чехов. Търси я там, където тя наистина боли - в телефона, в приложението, в онова съобщение, на което не си отговорил, в срещата с някой, когото си мислил, че си забравил.

"Любов и други аварии" и "Моята вечер, твоята нощ" не са спектакли за любовта изобщо. Те са спектакли за любовта на днешното поколение - объркана, уморена, дигитално медиирана, но все още упорито търсеща нещо автентично. Едната казва - може би трябва да спреш да търсиш. Другата отвръща - не можеш.

Вероятно и двете са прави. И точно в това противоречие - между умората и невъзможността да се откажеш - живее най-честната любовна история, която театърът може да разкаже.

В "Любов и други аварии" участват Ангела Канева, Владимир Солаков, Гринго-Богдан Григоров, Даниел Кукушев, Димитър Стойнов, Николай Димитров, Ованес Торосян, Петя Силянова, Пламен Манасиев, Юлиян Малинов, Юлиян Рачков.

В "Моята вечер, твоята нощ" участие взимат - Александър Сано и Мартина Апостолова.