3 картини на Реноар, Сезан и Матис откраднати от италиански музей

Три картини на Реноар, Сезан и Матис бяха откраднати от италиански музей, предадоха Франс прес и италиански медии, като се позова на карабинерите.

Четирима маскирани лица са влезли в музея на фондация "Маняни Рока" в Травесетоло, в района на Парма, и са отнесли картините в нощта на 22 срещу 23 март. Крадците са разбили главния вход на вилата и след като са откраднали картините, са избягали през парка на музея, пише БТА.

Според италианската преса картините са "Рибите" на Реноар от 1917 г., "Натюрморт с череши" на Сезан от 1885-1887 г. и "Одалиската на терасата на Матис от 1922 г.

По случая се води разследване и се проучват кадри от охранителните камери на музея и на околни жилища и магазини.

Фондацията "Маняни Рока" е подслонила във вилата си колекцията на магната Луиджи Маняни, живял от 1906-1984 г., като в нея има творби на Гоя, Моне, Рубенс, Джорджо Моранди и други.