Спектакълът "Голямата шапка" на Кукления театър в Стара Загора с "Икар 2026"

Ваньо Стоилов

Снимка: Куклен театър Стара Загора

Спектъкълът "Голямата шапка" на Кукления театър в Стара Загора, създаден по мотиви от японска народна приказка, получи ИКАР в категория "Куклен спектакъл" на Наградите ИКАР 2026 на Съюза на артистите в България, съобщиха от театъра.

"Голямата шапка" е дебютен спектакъл за режисьора Елица Матеева и впечатлява с фин сценичен език, силно визуално решение и универсални теми, свързани с добротата, избора и последствията от човешките действия. Постановката умело съчетава поетиката на източната приказка със съвременен театрален израз, който достига както до детската, така и до възрастната публика.

Спектакълът е реализиран по превод на Надя Трендафилова, с драматизация и режисура на Елица Матеева, сценографията, куклите и визуалната среда са дело на Невена Василева, а музиката е композирана от Павел Цонев. Плакатът е създаден от Аксения Аврамова.

В ролите участват Биляна Райнова, Василена Чернаева, Илия Илияз и Станислав Матев.

Наградата ИКАР е признание за труда на целия творчески и технически екип и за последователната работа на Куклен театър – Стара Загора в създаването на съвременни, художествено стойностни спектакли за различни публики, обобщават от театъра.

Снимка: Куклен театър Стара Загора

