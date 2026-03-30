Принц Хари се надява той и семейството му да бъдат поканени в Сандрингам това лято

Принц Хари се надява той, съпругата му Меган и двете им деца да бъдат поканени от краля да прекарат известно „семейно време" в Сандрингам това лято, съобщават медии.

Херцогът на Съсекс е виждал баща си само два пъти през последните две години, а шестгодишният принц Арчи и четиригодишната принцеса Лилибет не са се срещали с дядо си повече от четири години. Херцогинята на Съсекс е била за последно във Великобритания през септември 2022 г., когато двамата с Хари присъстваха на погребението на кралица Елизабет II.

Хари, който в момента очаква решение относно сигурността си във Великобритания, е заявявал, че не би се чувствал в безопасност да доведе семейството си без въоръжена полицейска охрана. Тази защита беше отнета на него и Меган, след като през 2020 г. се отказаха от кралските си задължения и се преместиха в САЩ. Въпреки това 41-годишният херцог би приветствал покана от краля да посети Сандрингам — имението му в Норфолк — тъй като смята, че това би улеснило пътуването на семейството му, пише The Guardian.

Приятел на Хари казва пред The Sunday Times, че ако бъде поканен от краля, автоматично ще получи пакет от мерки за сигурност. Според него Хари би искал такава покана и би я приел, в зависимост от това кой ще присъства. Ако кралят го покани да прекарат време заедно като семейство, той с удоволствие би се съгласил.

Последната среща между Хари и баща му е била на 10 септември миналата година, когато се видели за по-малко от час в Кларънс Хаус — първата им среща от 19 месеца. Източник, близък до херцога, заявява, че той винаги се радва да вижда баща си и би искал това да се случва по-често.

Смята се, че двамата са разговаряли няколко пъти след това, макар че по време на престоя си в Лондон за съдебното дело срещу Associated Newspapers Хари не се е срещнал с други членове на семейството. Отношенията му с принца на Уелс остават обтегнати.

Преди срещата през септември, Хари и крал Чарлз са се виждали през февруари, когато той спешно е пътувал до Великобритания след новината за диагнозата рак на монарха. Тогава двамата прекарали малко повече от половин час заедно, преди кралят да замине за Сандрингам, за да се възстановява. Чарлз продължава лечението си.

Хари неведнъж е говорил за желанието си за помирение със семейството, признавайки, че някои негови членове никога няма да му простят написването на книга и други негови действия. Въпреки това той заявява, че би искал да възстанови отношенията и че няма смисъл конфликтът да продължава.

Автобиографията му „Spare", публикувана през януари 2023 г., съдържа редица обвинения към кралското семейство. Книгата задълбочи разрива с брат му, включително твърдения, че принц Уилям го е нападнал физически. В мемоара се разглеждат още смъртта на майка му принцеса Даяна, личният му живот, употребата на наркотици и службата му в армията.