Отложиха делото за изнасилване срещу Ръсел Бранд за октомври

Съдебният процес срещу Ръсел Бранд за изнасилване и сексуално посегателство беше отложен за октомври, съобщава „Дейли мейл".

50-годишният актьор и комик Ръсел Бранд е обвинен в три случая на изнасилване, три случая на сексуално посегателство и един случай на непристойно поведение от шест различни жени, които твърдят, че престъпленията са извършени в периода от 1999 до 2009 г. Бранд отрича всички обвинения.

Актьорът беше обвинен за първи път в предполагаемите престъпления срещу четири от жените през април 2025 г., като процесът срещу него трябваше да започне в Кралския съд в Саутварк на 16 юни тази година.

След като обаче срещу него бяха повдигнати нови обвинения, свързани с две нови жени, съдът реши да отложи процеса за 12 октомври.

Бранд беше представляван от адвокат на изслушването в понеделник и не се яви лично в съда.

Той вече се е явявал два пъти в съда, за да пледира „невинен" по обвиненията.

Първоначално процесът срещу Бранд беше насрочен да продължи пет седмици, но предвид новите обвинения се очаква да продължи около два месеца.

Съдията заяви, че съдът може да не успее да разгледа делото, ако то започне в средата на юни, и изрази опасения относно набирането на съдебни заседатели, които да останат на поста си през началото на летните месеци.

На заседанието в понеделник съдът официално обедини двете групи обвинения, с които Бранд се сблъсква.

Той е обвинен, че е изнасилил жена в хотелска стая в Борнмут, докато тя е присъствала на конференция на Лейбъристката партия през 1999 г., и че е хванал гърдите на телевизионна служителка, след което я е изнасилил орално през 2004 г.

Бранд е обвинен и в това, че е хванал за лицето служителка на радиостанция, притиснал я към стената и я целунал, след което е пипал задните й части и гърдите.

Бранд се яви на последното си съдебно заседание, носейки Библия и облечен с разкопчана риза с животински принт и бяла шапка.

Когато го попитаха как се чувства пред съда, той отговори пред репортерите, че се чувства „благословен."

Ръсел Бранд се превърна в един от най-известните британски стендъп комедианти, след като се появи на сцената през 90-те години, и по-късно води спин-оф шоутата на „Биг Брадър" – „Голямата уста на Биг Брадър" и „Биг Брадър: Звездно отвличане".

Той беше женен за попзвездата Кейти Пери от октомври 2010 г. до юли 2012 г., а сега е женен за Лора Галахър, с която има три деца.

Бранд има дом в Бъкингамшир, но в момента живее в САЩ.

По време на наказателното производство му е предоставена гаранция.