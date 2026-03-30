Снимка на Крис Дженър стана тренд в китайските социални мрежи

Потребители на социалните мрежи в Китай споделят снимки на американската риалити звезда Крис Дженър като нов тренд за пожелаване на късмет и благоденствие в платформи като „Уибо" и „РедНоут", съобщава Би Би Си.

През последните три дни в китайските социални мрежи бяха споделени стотици хиляди публикации, в които потребителите изразяват надежда за просперитет за себе си, често по хумористичен начин, включително като сменят профилните си снимки със снимка на риалити звездата Крис Дженър.

Дженър, заедно с децата си Ким, Клои, Кортни и Роб Кардашиян, както и Кендъл и Кайли Дженър, се появява в риалити шоута, които проследяват ежедневието на семейството.

Създателят на съдържание в Тик Ток Марсело Уанг, който учи зрителите как да произнасят популярни изрази и жаргони на мандарин, привлече вниманието на мнозина към „супер случайния" тренд в публикация от петък.

Той обясни на зрителите, че тренът е набрал популярност, „защото Крис Дженър е една от най-трудолюбивите бизнесдами в САЩ, а китайците наистина уважават упорития труд".

„Превъплъщението в Крис Дженър е един забавен начин за поколението Z да изрази стремежа си към успех", добави той.

Самата Дженър коментира видеото, публикувано от Уанг в неделя, като написа: „Всички се справяте страхотно, скъпи!!!!" – позовавайки се на добре известната си фраза, която често се използва в мемета, вдъхновени от епизод на риалити предаването за семейство Кардашиян.

Регионални репортажи за този тренд включват екранни снимки от китайските социални мрежи, показващи обработени изображения на Дженър в различни професионални облекла, от „Крис адвокатът" до „Крис учителката".

„Бизнес инсайдър" отчита, че в платформата „РедНоут" са публикувани 99 000 публикации с Дженър, които са били прегледани 52,9 милиона пъти.

Феноменът се е разпространил и в „Доуин", китайската версия на Тик Ток, както във видеоклипове, използващи образа на Дженър, така и във видеоклипове, обясняващи използването на образа на Дженър, които са били гледани стотици хиляди пъти през последните два дни.