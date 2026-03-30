След края на "Мамник" Атанас Атанасов пак в сериал...

След края на “Мамник” Атанас Атанасов пак в сериал по БНТ – ще е професор по философия

Атанас Атанасов в новия сериал на БНТ СНИМКА: ФЕЙСБУК

Атанас Атанасов изигра ключова роля в сериала “Мамник”, който приключи миналата седмица. Но още тази пак ще се появи в българска поредица по обществената телевизия. Той участва в приключенския “Ком-Емине”, който тръгва в четвъртък, на 2 април, от 21 часа.

12-серийният филм проследява група от десетима туристи и техния водач, поели по легендарния маршрут от връх Ком до нос Емине – най-дългия пешеходен преход в България. Героят на Атанасов е професор по философия, но в началото крие това от останалите в групата. “Много различен персонаж е от това, което съм играл в киното и театъра”, обясни актьорът.

“Сериалът е уникален в историята на най-новото българско кино. Това е доста друг план, комбиниране от мощна история, още по-силен креативен екип и упоритостта на Българската национална телевизия да продължи със своето кинопроизвеждане”, каза генералният директор на БНТ Милена Милотинова на премиерата на продукцията в понеделник.

“Ком-Емине” е сниман в продължение на два месеца в изцяло реалните условия на Стара планина - сред променливо време, труднодостъпни терени и дълги изкачвания.

Екипът работи в условия, близки до тези на самите герои, за да постигне още по-голяма достоверност. Сред актьорите са още Александър Кънев (“Порталът”), Константин Еленков, известен с театралните си роли в “Одисей” и “Без кръв”, Лора Христова (“Братя”).

