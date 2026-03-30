Лили Иванова с грандиозен концерт, а Красен Кралев с живописна изложба за 45 г. НДК

Показват на Моста на влюбените стари снимки от строежа на сградата

С три изложби и грандиозен концерт започват тържествата за 45-ата годишнина от създаването на Националния дворец на културата.

Утре вечер примата на българската музика Лили Иванова ще излезе за първи път на сцената заедно със Софийската филхармония, дирижирана от служебния министър на културата Найден Тодоров. Галаконцертът “Симфония на времето” е разделен в две части. Началото на вечерта ще започне с известни произведения от световната филмова музика с оркестрови сюити от Енио Мориконе, Нино Рота и др. А голямата Лили Иванова ще излезе на сцената във втората част и ще изнесе рецитал.

Преди концерта ще бъде открита изложбата “Боянската църква в зората на Ренесанса”, разположена в Централното фоайе. Посетителите могат да видят едни от най-значимите образци на българската иконопис.

Красен Кралев на фона на картините си

Танцуващи дървета, нощни пейзажи, планини и своята вселена от цветове ще покаже художникът и бивш министър на спорта Красен Кралев с 33 нови платна. Неговите живописни картини, рисувани през последните няколко месеца, гостуват в специална изложба, наречена “Пластове цвят”. Тя е част от пролетния фестивал “Салон на изкуствата” и ще бъде разположена на първия етаж на НДК. Вдъхновен от природата, Красен Кралев рисува картини, където море, дървета, селища и човешки фигури оживяват в ритъма на цвета и светлината. Стилът му може да бъде определен като декоративна експресия и модернистична абстракция.

Освен негови картини в изложбата са включени още платна от фонда на “Галерия 33”. Те са на съвременните художници Димитър Буюклийски - Мичи, Ганчо Карабаджаков, Христо Йотов - Йото, Любен Диманов, както и скулптури на доц. Николай Нинов. Експозицията ще бъде открита на 1 април, когато Красен Кралев ще присъства, и може да бъде разгледана до 22 април.

А на 2 април столичани ще си припомнят как е построен НДК. С архивни снимки, изпращани от всички, които пазят в архива си кадри отпреди 45 години, ще се открие изложбата “Градежът на столичани”. Тя е разположена на Моста на влюбените.

