Ресторантьорите искат. Но за 10 г. вдигнаха цените...

Ненчо Балабанов като Тръмп, Алекс Сърчаджиева – Урсула фон дер Лайен, разсмиват на сцената

Политически лидери стават комични образи в новия спектакъл “Пътуване до Марс”. Ненчо Балабанов влиза в ролята на президента на САЩ Доналд Тръмп, а Александра Сърчаджиева ще играе председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Сцената става космически кораб, в който Илон Мъск, изигран от Тихомир Благоев, кани за полет до Марс най-влиятелните хора. Сред героите са и Владимир Путин и Си Дзинпин. С тях е и българската инфлуенсърка Златка. Премиерата е на 27 април в Пазарджишкия театър.

 

