Селин Дион се завръща на сцената с 10 концерта в Париж. Канадската певица, която преди няколко години сложи край на кариерата си заради тежко заболяване, ще изнесе серия концерти в Париж. Новината обяви самата Дион, като преди това из френската столица се бяха появили билборди с цитати от нейни песни, които накараха мнозина да се запитат дали няма отново да я видят на сцената. В чест на Селин Дион Айфеловата кула беше осветена тази нощ, съобщава БНТ.