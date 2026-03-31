Ирина Дакова: София отбелязва 147 г. от обявяването на града за столица с богата културна програма

Софиянци ще могат да разгледат кметския кабинет в общината, а млади актьори, облечени в епохата от преди 147 г. ще ни радват по столичните улици и на летището

На 3 април безплатно ще работят Софийската градска художествена галерия и Регионалният исторически музей - София

Концерти, изложби и турове по исторически маршрути ще има през целия празничен ден

С богата културна програма и голямо разнообразие от събития в целия град София ще отбележи на 3 април 147 г. от обявяването на града за столица на България. Изложби, концерти, безплатен вход за Софийската градска художествена галерия и Регионалния исторически музей - София, исторически маршрути в централни сгради на Столичната община - са само част от проявите в празничния ден. Това съобщи пред "24 часа" зам.-кметът по култура и туризъм на София Ирина Дакова.

Празничната програма ще започне още на 2 април с концерт на Симфониета "София" и солистите на НФА "Филип Кутев". Той е с вход свободен и ще започне в 19 ч в Централния Военен клуб. На празничния 3 април сме подготвили редица събития в различни части на града. През целия ден Софийската градска художествена галерия и Регионалния исторически музей - София ще са с безплатен вход за посетители. В 12 ч в градинката "Кристал" софиянци и гостите на града ще може да се насладят на изпълненията на Софийския духов оркестър, а в 13 ч пред Народния театър Гвардейският представителен духов оркестър ще поздрави столичани. В 18 ч пък в Северния парк концерт ще има концерт на Младежки духов оркестър "Надежда" при Център за изкуство, култура и образование - София с диригент Румен Левордашки", разказа Дакова.

Студенти от НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", облечени в стила на епохата отпреди 147 години, ще раздават в центъра на София реплики на стари пощенски картички с изгледи от града. Освен това те ще подаряват такива картички и на пътниците, кацащи и излитащи от терминал 2 на летището.

С екипа на платформата "Исторически маршрути" (historikalroutes.bg) общината организира исторически беседи "Зад фасадите на Париж 1 и Московска 33". Столичната община отваря централните си сгради, за да може посетителите се насладят на архитектурната красота от дома на фабриканта Киро Стефанов, проектирана от именития Никола Лазаров - сградата на улица "Париж" №1, да разгледат старото Интендантство към Двореца, дело на архитектите Иван Васильов и Димитър Цолов - днешната сграда на улица "Московска" №33. Историите разказва Здравко Петров - урбанист и автор на книгите "Исторически маршрути: София" и "Още исторически маршрути: София".

"Освен това посетителите ще могат да разгледат и кабинета на кмета на София", подчерта Дакова.

Софиянци ще могат да разгледат и редица интересни изложби. Те ще може да се снимат на фона на красив пейзаж от Стара София - в градина "Кристал" ще има фотокът "Пътуване във времето" с улица "Търговска", свързвала площада пред Царския дворец с площада при Банята, пресичайки булевард "Княз Дондуков".

Изложбата "Писателското кафене. Спомен за сладкарница "Цар Освободител" (1908 - 1946)" ще може да бъде разгледана в галерия на открито също в градина "Кристал". Тя е организирана от културната организация "Бохемска София" с подкрепата на дирекция "Култура" на Столичната община и представя интересни факти от миналото на легендарното софийско заведение.

Експозиция "Храни и напитки на българите от ориенталската трапеза до столовата" може да бъде разгледана от 2 до 16 април в Галерия на открито в Градската градина. Организирана от Държавна агенция "Архиви" съвместно със Столичната община, тя разказва историята на храните и напитките като част от развитието на България и нейната столица от Освобождението до 90-те години на XX век.

В Галерия на открито в парка пред НДК (на алеята до кино "Кабана") фотографската изложба "Софийски домове" представя 27 архитектурни ценности на София.

Фотоизложбата "По следите на Михайло Парашчук" пък ще бъде открита на 3 април от 14 ч от кмета на София Васил Терзиев на площад "Света Неделя". Тя е посветена на творчество на видния украински скулптор, посветил живота си на България. Михайло Парашчук си партнира с видни български архитекти в строежа на емблематични сгради в София и страната, сред които Българската народна банка, на Българската академия на науките, ректората на Софийския университет, Народната библиотека, Военната академия, Съдебната палата и много други. Изложбата, организирана от Посолство на Украйна, Столичната община и Държавна агенция "Архиви", може да бъде разгледана до 18 май, включително.

Столичната библиотека ще представи документална изложба "София - направете я красива, и нека тя е новата ни столица" с редки и ценни книги от фонда си.

"Това е само малка част от празничната ни програма. Стараем се не само празничните дни, но и всички останали да са изпълнени с богата културна програма", подчерта Дакова. И отбеляза наскоро приключилото 30-о юбилейно издание на "София филм фест". А столицата вече се подготвя да бъде домакин на европейските награди по дизайн. Тече и подготовката за събития като A to Jazz и "Реките на София", които събират много всяка година много публика.

Според Дакова малките и големи фестивали, на които София е домакин през цялата година, придават специфичен пулс на града. И столицата вече се е утвърдила като място за изява на различни творци от сектора не само за Балканите, но и на международната сцена. Затова общината подкрепя подобни прояви, но и се стреми да ги развива.

В момента Дакова подготвя план за развитие на културния сектор в столицата в следващите 2 г.

"Културният сектор не спира да се реформира. Тези промени би трябвало да се случват от национално към местно ниво, но за съжаление все още няма национална стратегия. За разлика от държавата София има своя стратегия с хоризонт до 2033 г., която обхваща целия сектор", подчерта зам.-кметът по култура и туризъм.

Сред приоритетите е развитие на творческата икономика и развитие на различните видове изкуства. Мощен инструмент за това са различните общински програми.

Освен Столичната програма "Култура" и културният календар, програма "Навън" подкрепя изкуството в градска среда, а "Открито" е насочена към реализацията на такива проекти извън центъра. Културните оператори могат да се възползват от програма "Мобилност", която има 4 сесии, за да осигури подкрепа на различни прояви през всички сезони. Имаме и специална програма, която подкрепя софийските читалища - "Активни читалища". В София има 148 читалища - това са туптящите сърца на кварталите в целия град. Те имат нужда от специално внимание и се надявам да кандидатстват активно по програмата", каза Дакова.