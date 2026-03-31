"Хиперсъзнание" разпродадена за минути, пак не стигна за всички фенове във Варна

Макар че книгата „Хиперсъзнание" има съдба на ракета, успешно приключваща четвъртия си тираж и устремена към петия, във Варна за пореден път тя бе разпродадена за минути и не стигна за всички желаещи.

Авторите психологът Моника Балаян и журналистът Петя Минкова поднасят своите извинения на всички, които не успяха да разгърнат страниците й.

На събитие във Варна почетният проф. Моника Балаян бе поканена на събитие, на което да представи и „Хиперсъзнание", както и практиките, описани в книгата. Интересът бе такъв, че залата буквално се оказа „под обсада", твърде тясна за желаещите и много хора останаха извън нея.

След представянето пред щанда с „Хиперсъзнание" се изви огромна опашка, а последният екземпляр бе грабнат 15-ина минути по-късно.

Причината за тези светкавични продажби е революционният подход – тя разкрива кодовете към подсъзнанието. Залата във Варна се оказа тясна за публиката. СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Съществуването му е доказано с проучването, за което Даниел Канеман взе Нобелова награда. С него той експериментално установи, че подсъзнанието определя 98% от решенията ни, като едва 2% от тях са плод на дълбоко осъзнаване. Както и че използваме две системи за мислене.

Едната е бърза, интуитивна, нещо подобно на автопилот - подсъзнанието, а втората - бавна, аналитична и съзнателна. Проследявайки с помощта на различни психологически подходи как тези системи ни влияят, Канеман стига до извода, че решенията на базата на подсъзнанието формират над 90% от икономическите и житейските ни избори.

Стъпвайки на това откритие Моника Балаян създава новаторски техники и практики с фокус върху подсъзнанието. Те са тествани с апаратура за измерване на мозъчните вълни, които работят при 90% от участвалите в интересното изследване, чиито резултати са описани на 120 стр. от книгата. ИЛЮСТРАЦИЯ: "ХИПЕРСЪЗНАНИЕ"

Още в началото на изследванията стана ясно, че при над 80% от хората мозъците им сякаш спят и са необходими техники, активизиращи най-ефективните мозъчните вълни.

Голямото предимство на авторския метод на Моника Балян – Mneuro е, че той директно работи с подсъзнанието, с мозъчните неврони и вълни. С него се стига до своеобразна промяна на вредните програми в подсъзнанието и изграждането на нови, водещи до желаните резултати.

За силите, скрити в подсъзнанието, е известно от векове и ключът към тях се търси през всички епохи. За съжаление, предимно на езотерично ниво.

В случая с Mneuro е избран научният подход, като всички програми се тестват с научноизследователски уред и се следи как се отразяват на работата на мозъка.

Именно за този подход методиката бе отличена за най-добра иновация в психологията - Best Innovation Award от глобалната международна организация за изобретения International Invention Awards.

Заради изключителните си професионални постижения през 2025 г. проф. Моника Балаян бе включена в престижния регистър „Marquis Who's Who". Месеци преди това тя бе удостоена със званието член на Кралското дружество на изкуствата (FRSA).

Тя е член на Американската асоциация по психология, Международната асоциация по приложна психология и Европейското дружество на учителите в гимназията. Заедно с това е лектор на безплатни семинари за пациенти с рак, подкрепя деца и семейства в неравностойно положение и редовно провежда благотворителни лекции.

Другият съавтор на книгата Петя Минкова е журналист с 30 годишен стаж, автор на 4 книги. Моника Балаян СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ До 2022 г. е зам. главен редактор на вестник „168 часа", от 2023 г. е част от проекта „24 часа - 168 истории", а от 2018 г. е зам. главен редактор на списание „Космос", където работи с едни от най-изявените учени в света, сред които най-цитирани физик в света проф. Джон Елис, световноизвестния палеонтолог проф. Стийв Брусати, създателите на кораба „Орион" на НАСА, който ще отведе хората на Луната и много други. Тя е член е на Европейската федерация за научна журналистика и на Асоциацията на британските научни писатели.

Книгата може да се поръча от сайта на издателство „Труд" или от онлайн магазините и книжарниците в страната.