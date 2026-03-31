НАТФИЗ чества 150 г. на Кръстьо Сарафов с изложби, спектакли и пощенска марка

Празненствата по повод 150-годишнината от рождението на Кръстьо Сарафов ще започнат на 6 април, но ще бъдат през цялата година, с идеята най-важните да бъдат към края на годината – тогава, когато се надяваме да имаме достатъчно пари и самочувствие, да можем да направим хубаво тържество, да поканим гости, а не просто да се опитваме като прохождащи артисти да свързваме двата края. Това обяви проф. Мирослав Дачев - ректорът на НАТФИЗ, по случай честванията на годишнината на патрона на академията.

„Тържественият академичен съвет на 6 април ще се сведе до произнасяне на слово за пътя на Сарафов, до награждаване на почетни професори, доайени на академията – за тяхната всеотдайна дейност през годините, и до едно юбилейно събитие – отпечатване на пощенска марка заедно с Министерството на транспорта в сградата на НАТФИЗ", каза още проф. Дачев.

Сред другите инициативи, с които ще се отбележи годишнината на Сарафов, е откриването на изложба в края на април в новата алтернативна сцена на НАТФИЗ.

„Подготвяме панихида за 150-годишнината от рождението на Кръстьо Сарафов, което се надяваме да протече тържествено, така както заслужава самият той, заедно със Светия синод на Българската православна църква (БПЦ). Тъй като сме в дните преди Великден, от Светия синод помолиха всичко това да се реши, след като празникът премине. Очевидно, ще бъде в седмиците след април", каза проф. Дачев.

Той обясни, че съдбата на сърцето на Кръстьо Сарафов е в ръцете на три институции, които са „силно вързани с този момент". Това са Народният театър, който съхранява сърцето, НАТФИЗ, който носи името на актьора, и Българската православна църква, която може да даде благословия какво, как и кога да се направи.

Шефът на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев

"Неговото сърце е туптяло с проблемите на българския театър и българския актьор. Сто години след председателстването на Кръстьо Сарафов Съюза на българските артисти тази година ще отбележи 105 години от създаването си. Ние ще се включим с огромно желание и с огромна отговорност към всички събития, свързани с името на великия български актьор Кръстю Сарафов. Той е неизменна част от съществуването на нашата организация, която в днешно време се сблъсква с много трудности заради динамиката, в която живеем", каза Христо Мутафчиев, председател на Съюза на артистите.

Директорът на Народния театър Васил Василев

"Ние също имаме един малък юбилей в НТ „Иван Вазов". Това е 120 години от първата роля на Кръстьо Сарафов в Народния театър, с която той стъпва на сцената." Това каза на свой ред директорът на театъра Васил Василев. И припомни, че първата роля на Сарафов в най-голямата ни трупа е била във във „Венецианския търговец" – на арагонският принц дон Педро. "Другото, което е важно да отбележим в новините, е кръщаването на Народния театър на името на актьора от 1952 година, в продължение на 10 години", каза още Василев. "Предвиждаме една изключителна година, в която ще разкажем и тайните на Сарафов, и успехите, и неговите роли в театъра", завърши той.