Рене Карабаш влезе в краткия списък за "Букър" с романа си "Остайница"

Рене Карабаш влезе в краткия списък за най-престижните награди за литература "Букър".

Той бе обявен преди минути на официалната страница на отличията. В списъка са общо шест романа.

"Обхващащи редица международни преживявания, много от тях вдъхновени от реални исторически моменти, шестте книги пренасят читателите от управлявания от Япония Тайван през 30-те години на миналия век до контролирана от нацистите Европа по време на Втората световна война, от магията и домакинството в предградията на Франция през 90-те години на миналия век до смутните моменти и последиците от Иранската революция през 1979 г., от брутална затворническа колония в отдалечен ъгъл на Бразилия до строга патриархална общност в Албанските Алпи", пише на сайта на "Букър".

Селекцията отбелязва най-добрите произведения на художествената литература или сборници с разкази, преведени на английски език и публикувани във Великобритания и/или Ирландия между 1 май 2025 г. и 30 април 2026 г. Дългият списък от 13 книги беше обявен на 24 февруари 2026 г. и беше избран от журито измежду 128 книги, подадени от издатели, поясняват там.

Всяко заглавие, включено в краткия списък, ще бъде наградено с награда от 5000 британски лири: 2500 британски лири за автора и 2500 британски лири за преводача.

Носителят на тазгодишния "Букър" ще бъде обявен на 19 май на церемония в Лондон.