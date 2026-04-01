Проф. Цоло Вутов - индустриалецът с визия и сърце за българските добродетели

Непоколебима вяра в българските ценности и човек на думата, който умее да гради не само устойчив бизнес, но и дълготрайни мостове към науката и обществото. Това важи в пълна сила за проф. дтн инж. Цоло Вутов – индустриалец, учен и дългогодишен управител на Група ГЕОТЕХМИН.

Той е сред утвърдените имена в българската икономика с принос за развитието на минната индустрия, строителството и бизнеса у нас.

Паралелно проф. Вутов развива и дългосрочни социални инициативи чрез програмата “Българските добродетели”. През годините последователно подкрепя българската култура, изкуство, образование, духовност и др.

Носител е на много отличия, сред които орден “Стара планина” – първа степен, званието “почетен гражданин на София” и още четири общини. А в навечерието на рождения си ден проф. Вутов бе избран от общинските съветници в Копривщица за почетен гражданин на града музей.

Желаем му здраве и все същата енергия, с която да превръща смелите идеи в реалност!