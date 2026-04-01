Не на шега: преди 110 години 1 април изчезва от българската история

На днешната дата преди 200 г. е патентован двигателят с вътрешно горене, а преди 50 г. Стив Джобс основава Apple

Един ден от историята на България изчезва като първоаприлска шега. Това се случва на днешната дата преди 110 г.

През 1916 г. страната вече е въвлечена в бурните събития на Първата световна война. В София правителството на д-р Васил Радославов решава, че е крайно време България да се синхронизира със съюзниците в Европа, на чиято страна воюва, и да премине към григорианския календар.

След гласуването на нарочен закон в полунощ на 31 март 1916 г. България официално преминава от юлианския към григорианския календар. Сутринта, когато българите се събуждат, не е 1 април, а 14-и. Вестниците в царството също са с променена дата. Някои решават, че това със сигурност е първоаприлска шега. Само че не е. Повече изглежда като неочаквано пътуване във времето. Всъщност между 31 март и 14 април са “изчезнали” цели 13 дни, а 1 април 1916 г. никога не се случва.

А иначе Денят на шегата има и друга, по-напредничава страна и се родее с новаторство и технологичен прогрес. На 1 април се появява и Gmail.

На 1 април 1826 г. е патентован двигателят с вътрешно горене и днес това изобретение, което все още движи света, отбелязва своя 200-и рожден ден.

На 1 април 1976 г. двама млади ентусиасти - Стив Джобс и Стив Возняк, основават компанията Apple. И макар това също да звучи като шега, един от най-разпознаваемите технологични гиганти в света днес също е юбиляр.

Дори Gmail избира да се появи на 1 април - ход, който първоначално кара мнозина да мислят, че предложението за цял гигабайт поща е просто интернет майтап.

Но най-интересните шеги понякога са просто… исторически факт.

