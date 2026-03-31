ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Рая Назарян разговаря с председателя на Върховната...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22578896 www.24chasa.bg

В Монтана се състоя премиерата на новата книга на Ели Лозанова „Обаче не стана точно така"

Камелия Александрова

[email protected]

2840
Премиера на новата книга „Обаче не стана точно така" от талантливата българска писателка Ели Лозанова Снимка Камелия Александрова

В регионалната библиотека „Гео Милев" в Монтана  се състоя премиерата на новата книга „Обаче не стана точно така" от талантливата българска писателка Ели Лозанова. Събитието събра любители на литературата, които имаха възможност да се потопят в света на една история, съчетаваща хумор, самоирония и дълбоко човешко послание. Изкусната майсторка на стари гозби от сдружение на "Бабина душица" очарова публиката.

Модератор на срещата бе Цветалина Цветанова, която с внимание и усет насочи разговора към най-интересните аспекти от създаването на романа, а събитието бе уважено от представители на културни институции, писатели и читатели.

Авторката сподели повече за вдъхновението зад книгата, за образа на Филомена и за темите, които правят историята толкова близка до читателите. Разговорът прерасна в откровен диалог за живота – понякога труден, понякога абсурден, но винаги истински.

Цветята и дългата опашка за автографи ясно показаха обичта и признанието на читателите към талантливата писателка и нейната нова книга.

Премиера на новата книга „Обаче не стана точно така" от талантливата българска писателка Ели Лозанова Снимка Камелия Александрова

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

