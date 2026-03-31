В Монтана се състоя премиерата на новата книга на Ели Лозанова „Обаче не стана точно така"

В регионалната библиотека „Гео Милев" в Монтана се състоя премиерата на новата книга „Обаче не стана точно така" от талантливата българска писателка Ели Лозанова. Събитието събра любители на литературата, които имаха възможност да се потопят в света на една история, съчетаваща хумор, самоирония и дълбоко човешко послание. Изкусната майсторка на стари гозби от сдружение на "Бабина душица" очарова публиката.

Модератор на срещата бе Цветалина Цветанова, която с внимание и усет насочи разговора към най-интересните аспекти от създаването на романа, а събитието бе уважено от представители на културни институции, писатели и читатели.

Авторката сподели повече за вдъхновението зад книгата, за образа на Филомена и за темите, които правят историята толкова близка до читателите. Разговорът прерасна в откровен диалог за живота – понякога труден, понякога абсурден, но винаги истински.

Цветята и дългата опашка за автографи ясно показаха обичта и признанието на читателите към талантливата писателка и нейната нова книга.