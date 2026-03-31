Лили Иванова от зала 1: Нека да присъстваме на още много, много рождени дни на НДК

"Нека да присъстваме на още много, много рождени дни на НДК! Благодаря за поканата да направя този концерт". Това каза примата на българската музика Лили Иванова от зала 1 на грандиозния концерт тази вечер.

Събитието премина под името "Симфония на времето" и отбеляза 45 години от създаването на Националния дворец на културата.

Примата излезе във втората част на концерта заедно със своя оркестър и за първи път - със Софийската филхармония. Диригент на вечерта бе маестро Найден Тодоров, който влезе в двете си роли - и на служебен министър на културата, и на диригент. Концертът започна с песента "Счупено сърце", а след нея легендарната певица изпълни "Любовта е живот", "Студ", "Сълза", "Искам те"...

"Сега, мисля, че попях достатъчно, ако може и вие да попеете, цена няма да имате", обърна се към публиката Лили Иванова и почти накрая на концерта вдигна пълната зала 1 на крака с обичаните песни "Щурче", "Детелини", "Ветрове" и "Присъда".

В първата част на концерта Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров изпълниха емблематична италианска филмова музика от Енио Мариконе и Нино Рота.

45-ата годишнина премина под патронажа на президента Илияна Йотова. Тази вечер тя удостои НДК с Почетния знак на президента заради водещата му роля като национален културен център от високо обществено значение и принос в утвърждаването на съвременния облик и престиж на българската култура.

"Много истории се разказват за Националния дворец на културата, които припомнят архитектурни, инженерни подвизи, впечатляващи срещи с изкуството и незабравими моменти", каза Йотова. "Дворецът на културата е знаково място за всеки българин и тази връзка трябва да се предаде на следващите поколения. Да ги учим, че тук е място за култура, изкуство, вдъхновение и за възхищение и преклонение пред българските и световните таланти", допълни президентът.

Зала 1 на Двореца на културата не е само архитектура, а дух, място, в което човек се освобождава от света навън и попада в една особена магия, посочи тя. Според президента НДК е замислен и изпълнен с амбицията да обединява всички изкуства и да събира най-големите имена на световната сцена. Той винаги е бил мост между народи и култури, дом на общочовешки постижения и послания за мир.

Изпълнителният директор на НДК Андрияна Петкова честити 45-ия рожден ден и благодари на Съвета на директорите - председателя Марияна Арсенова, Нина Найденова, Емилия Петкова и Сашо Ганов." Заедно правим устойчиво управлението на НДК и продължаваме да го развиваме като културна институция", каза Петкова.

„Създаването на НДК е дълбоко свързано с визията на Людмила Живкова, която го замисля като пространство за среща на култури, идеи и духовни хоризонти отвъд граници и епохи. Когато говорим за НДК, ние говорим за нещо по-дълбоко, за националната ни идентичност, защото културата и образованието са основите, върху които се изгражда осъзнато общество, което знае кои сме и накъде вървим", каза Андрияна Петкова.

"Нашите предци са ни завещали не само история, но и посока. От създаването на кирилицата през културните ни възходи и духовни движения до борбите за църковна и държавна независимост, всичко това е израз на стремежа към духовна цялост и национално самосъзнание. В този контекст изграждането на НДК се явява естествено продължение на тази историческа посока - израз на вяра в културата като движеща сила. Той е не просто конгресна сграда, а храм на творческия дух, в който се срещат най-значимите постижения на българските творци", каза още директорът на НДК.

Служебният министър на култураата Найден Тодоров отбеляза, че "имаме нужда от повече пространства за култура като НДК, за съвременно изкуство, защото без тях ние сякаш сме загубени". "Националният дворец на културата носи културата не само в името си - той е един истински символ на българската култура. Тук се случвали събития от най-висок ранг, да не забравяме също така, че НДК беше избраната инфраструктура за председателството на България на Съвета на Европейския съюз", каза още министърът.