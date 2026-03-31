Патриарх Даниил откри изложбата за Боянската църква в НДК: Плод на нашата православна култура са великолепните иконописни изображения

Историческата истина свидетелства, че традиционната българска култура е живо съединена с православната ни вяра. Такъв плод на нашата православна култура са и великолепните, ненадминати иконописни изображения от Боянската църква, които виждаме изложени в днешната изложба.
Това каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил на откриването на изложбата „Боянската църква в зората на Ренесанса". С експозицията започнаха тържествата с с което се постави началото на събитията по повод 45-годишнината на НДК под патронажа на президента Илияна Йотова.
Експозицията представя за първи път 30 от най-впечатляващите стенописи на Боянската църква, събрани в една мащабна изложба. Проектът акцентира върху стенописите като предвестници на Ренесанса и разкрива връзката между православната вяра и българската култура.
„С благодарност за засвидетелстваното към Православната ни църква уважение и за любезната покана да споделим радостта от тържествените чествания на 45-ата годишнина от основаването на НДК всесърдечно поздравяваме и привестваме екипа на НДК и всички сътрудници с патриаршески благослов и благопожелания за още много години и десетилетия в здраве, сили, творчески успехи на благоприятното поприще на популяризатори и разпространители на българската и световна култура", каза още патриарх Даниил.
По неговите думи „изпълващата се забележителна годишнина, изминатият нелек и дълъг път, обичта и уважението, които институцията е спечелила и продължава да печели не само сред българския народ, но и сред гостите на нашата столица, ни изпълват с благодарност към Бога и признателност към всички, които са се трудили и се трудят тук за слава Божия, за своя духовна полза, за развитието и популяризирането на народната ни култура".
„Изложбата, посветена на Боянската църква, ни връща към едно от най-големите постижения на българския дух, създадено преди векове, но живо и до днес. Иконописните образци са живата връзка между човека и Бога, между миналото и бъдещето, между паметта и надеждата. Християнството е силата, която ни е превела през изпитанията, която е запазила светлината в нас дори когато всичко около нас е било в мрак. Любовта ни към нашия Бог Иисус Христос е онази вътрешна сила, която ни е съхранила през вековете чрез вярата, чрез словото, чрез културата и изкуството. Сила, която ни е изградила като народ, която продължава да ни дава посока и днес. Вече 45 години Националният дворец на културата е място, в което този дух продължава да живее. Място, в което културата е навсякъде. Тук се срещат поколения, идеи, раждат се творци. И нека си тръгнем оттук не само вдъхновени, но и по-силни със съзнанието, че носим в себе си частица от тази непреходна духовна сила, защото именно това е мисията и на Националният дворец на културата", каза директорът на НДК Андрияна Петкова.
„Днес празнуваме. Празнува българската национална култура. Празнува българската духовност. Празнува народната ни историческа памет, защото България има своя храм на културата вече 45 години, защото само градеж с този мащаб може да изрази ролята на българското културно и историческо наследство в европейската цивилизация през вековете. Затова и днешната изложба има особено значение. Тя ни отвежда към един от най-светлите върхове на българския дух - Боянската църква. В Боянската църква и в Националния дворец на културата по стенописите живее не само изкуството, но и вярата", каза директорът на дирекция „Маркетинг и продажби" на НДК Иво Чифлички.
Излжожбата може да бъде разгледана до 14 април.