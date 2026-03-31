Патриарх Даниил откри изложбата за Боянската църква в НДК: Плод на нашата православна култура са великолепните иконописни изображения

Историческата истина свидетелства, че традиционната българска култура е живо съединена с православната ни вяра. Такъв плод на нашата православна култура са и великолепните, ненадминати иконописни изображения от Боянската църква, които виждаме изложени в днешната изложба.

Това каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил на откриването на изложбата „Боянската църква в зората на Ренесанса". С експозицията започнаха тържествата с с което се постави началото на събитията по повод 45-годишнината на НДК под патронажа на президента Илияна Йотова. Изпълнителният директор на НДК Андрияна Петкова на откриването на изложбата Снимки: Георги Палейков

Експозицията представя за първи път 30 от най-впечатляващите стенописи на Боянската църква, събрани в една мащабна изложба. Проектът акцентира върху стенописите като предвестници на Ренесанса и разкрива връзката между православната вяра и българската култура.

„С благодарност за засвидетелстваното към Православната ни църква уважение и за любезната покана да споделим радостта от тържествените чествания на 45-ата годишнина от основаването на НДК всесърдечно поздравяваме и привестваме екипа на НДК и всички сътрудници с патриаршески благослов и благопожелания за още много години и десетилетия в здраве, сили, творчески успехи на благоприятното поприще на популяризатори и разпространители на българската и световна култура", каза още патриарх Даниил. Изпълнителният директор на НДК Андрияна Петкова с патриарх Даниил на откриването на изложбата Снимки: Георги Палейков

По неговите думи „изпълващата се забележителна годишнина, изминатият нелек и дълъг път, обичта и уважението, които институцията е спечелила и продължава да печели не само сред българския народ, но и сред гостите на нашата столица, ни изпълват с благодарност към Бога и признателност към всички, които са се трудили и се трудят тук за слава Божия, за своя духовна полза, за развитието и популяризирането на народната ни култура".

„Изложбата, посветена на Боянската църква, ни връща към едно от най-големите постижения на българския дух, създадено преди векове, но живо и до днес. Иконописните образци са живата връзка между човека и Бога, между миналото и бъдещето, между паметта и надеждата. Християнството е силата, която ни е превела през изпитанията, която е запазила светлината в нас дори когато всичко около нас е било в мрак. Любовта ни към нашия Бог Иисус Христос е онази вътрешна сила, която ни е съхранила през вековете чрез вярата, чрез словото, чрез културата и изкуството. Сила, която ни е изградила като народ, която продължава да ни дава посока и днес. Вече 45 години Националният дворец на културата е място, в което този дух продължава да живее. Място, в което културата е навсякъде. Тук се срещат поколения, идеи, раждат се творци. И нека си тръгнем оттук не само вдъхновени, но и по-силни със съзнанието, че носим в себе си частица от тази непреходна духовна сила, защото именно това е мисията и на Националният дворец на културата", каза директорът на НДК Андрияна Петкова. 30 от най-впечатляващите стенописи на Боянската църква, събрани в една мащабна изложба Снимки: Георги Палейков

„Днес празнуваме. Празнува българската национална култура. Празнува българската духовност. Празнува народната ни историческа памет, защото България има своя храм на културата вече 45 години, защото само градеж с този мащаб може да изрази ролята на българското културно и историческо наследство в европейската цивилизация през вековете. Затова и днешната изложба има особено значение. Тя ни отвежда към един от най-светлите върхове на българския дух - Боянската църква. В Боянската църква и в Националния дворец на културата по стенописите живее не само изкуството, но и вярата", каза директорът на дирекция „Маркетинг и продажби" на НДК Иво Чифлички.